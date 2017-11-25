به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسماعیل نجار در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: طی بازدیدهای انجام شده از روستای جوانرود تا پل ذهاب همه زلزله زدگان زیر چادر زندگی می کنند.



او ادامه داد: پس از سفر رئیس جمهور به کرمانشاه، در دولت تصمیم گرفته شد اعتبارات لازم جهت ایجاد سرپناه مطمئن برای زلزله زدگان فراهم شود و طی این تصمیم ۵۰ درصد از کمکهای بلاعوض به حساب دستگاههای اجرایی واریز شد.



نجار گفت: قرارگاه خاتم قبول زحمت کرده تا کانکسهای مورد نیاز به منظور اسکان موقت را فراهم آورد و تاکنون ۲۰۰ سایت استقرار کانکس ایجاد شده این در حالیست که اقدامات لازم برای تعمیر خانه های آسیب دیده آغاز شده و تعداد زیادی از مردم برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند.



تجری نماینده کرمانشاه در ارتباط تصویری از پل ذهاب با گفتگوی ویژه خبری گفت: در روستاهای این استان برودت هوا به اندازه ای است که خارج از چادرها به سختی می توان تردد کرد.



او افزود: با وجود ویرانی های بسیار، با کمک های مردم و زلزله زدگان توانستیم امدادرسانی و کمکهای لازم را به درستی و به موقع رفع کنیم. مشکل آب گرفتگی چادرها را هم تا حدود زیادی حل کرده ایم. در مورد وسایل گرمایشی هم تا حد امکان با بهره گیری از وسایل گرمایشی خود زلزله زدگان و کمکهای مردمی رفع شد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در سوی دیگر استودیو گفت: اگر هم جایی کمبودی باشد با پتو و دیگر وسایل گرمایشی سعی به رفع داریم اما روی هم رفته تضمین و اطمینانی نیست که وسایل گرمایشی به تساوی قسمت شده باشد.



کولیوند گفت: در ساعات اولیه بحرانی که در کرمانشاه به وجود آمد نیروهای امدادی رسیدند و با تقسیم وظایف درست و بجا، وسعت کمک رسانی ها به درستی مدیریت شد اما حضور مردمی که قصد امداد و کمک رسانی داشتند سبب ترافیک جاده ها شده بود اما روی هم رفته در عرض ۱۰ ساعت ساماندهی شد.



امیر محمودزاده کارشناس مدیریت بحران در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه خبری گفت: تا زمانی که از سیستم مقابله به سمت پیشگیری نرویم ضعف های مدیریت بحران در کشور اصلاح نمی شود. در شرایط فعلی ما به مدیریت ریسک نیاز داریم تا مدیریت بحران. در زلزله کرمانشاه مدیریت بحران ما مردم محور نبود و نتوانستیم آموزش درستی انجام دهیم این یعنی خوب عمل نکرده ایم.



او ادامه داد: مدیریت بحران ما بیشتر احساسی عمل کرد تا منطقی. عملکرد ما در این حادثه متوسط بود. مدیریت بحران کشور در مورد نیروی متخصص و تجهیزات دستش خالی است.



فرهاد تجری نماینده مردم کرمانشاه در ارتباط تصویری گفت: نیازمندی های ما وسایل گرمایشی است، وضعیت آب آشامیدنی هم نامطلوب است زیرا آبهای این استان به گِلآب تبدیل شده است. با این حال مردم رعایت بهداشت را می کنند تا بیماری واگیرداری شیوع پیدا نکند.



نجار در استودیو گفت: ساعت های طلایی حادثه را از دست ندادیم، در ساعات اولیه زلزله کرمانشاه بیش از هزار دستگاه خودروی راه سازی بکار گرفته شد تا آواربرداری صورت پذیرد. در خصوص تقسیم آذوقه هم ۲۵ هزار خانوار دفترچه دریافت آذوقه را دریافت کرده اند تا از سهمیه یک ماهه بهره مند شوند.