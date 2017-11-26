به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، غلامرضا میثاقیان مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌های سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که به‌همراه تعدادی از کارشناسان میراث فرهنگی برای بررسی‌های کارشناسی درباره خانه تاریخی نائل هم‌اکنون در اصفهان حضور دارد گفت: بیش از پنج دانگ از این خانه در مالکیت اداره‌کل میراث‌فرهنگی بود اقداماتی نیز برای سامان‌دهی و مرمت این خانه تاریخ که متعلق به دوران صفوی است انجام شده بود.

او با بیان اینکه شواهد و بررسی‌ها نشان داد که این خانه تاریخی با لودر تخریب شده است، افزود: این‌که این تخریب را چه‌کسی انجام داده، از حیطه کاری ما خارج و بر عهده دستگاه‌های قضایی است. تیمی متشکل از کارشناسان معاونت حقوقی، مجلس و امور استان‌ها، یگان حفاظت و نیز دفتر عملکرد، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای بررسی‌های بیشتر به اصفهان آمده‌اند. دستورات قانونی لازم اخذ شده است و پیگیری‌های قانونی برای شناسایی مسببان این تخریب ادامه دارد.

مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌های سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تصریح کرد: امروز نیز جلسه‌ای درخصوص خانه تاریخی نائل تشکیل شد و قرار شد مستندسازی بنا تکمیل شود و بر اساس عکس‌ها و اطلاعات موجود، تزیینات داخلی بنا نیزمستندسازی صورت گیرد.

او تأکید کرد: عاملان تخریب این اثر باارزش تاریخی باید بنا را عین‌به‌عین بازسازی کنند زیرا اکنون فقط یک اتاق از این بنای تاریخی سالم مانده است. البته متأسفانه بازسازی عین‌به‌عین نیز نمی‌تواند اصالت را به این اثر تاریخی برگرداند.

میثاقیان با بیان این‌که اطلاع‌رسانی بموقع می‌تواند آمار تخریب بناهای تاریخی را کاهش دهد گفت: البته باید کارهای فرهنگی نیز صورت گیرد تا مردم خودشان نیز برای حفظ آثار تاریخی تلاش کنند؛ زیرا متأسفانه همسایه‌ها و مردم محلی نیز نسبت به تخریب خانه نائل بی‌توجهی کردند زیرا تخریب این خانه ساعت‌ها به طول می‌انجامید و اطلاع‌رسانی از سوی مردم صورت نگرفت. اگر مردم متوجه ارزش و اهمیت بناهای تاریخی نشوند تلاشی نیز برای نگهداری آن انجام نمی‌دهند.

او با بیان اینکه حفاظت از مواریث فرهنگی باید به مطالبه مردم تبدیل شود خاطرنشان کرد: این بنا نباید به بنایی متروکه تبدیل می‌شد، زیرا همین مسئله نیز نقش مهمی در تخریب ایفا کرد. اگر فردی در این بنا ساکن بود یا از این بنا بهره‌بردای صورت می‌گرفت شاهد تخریب این بنای تاریخی نمی‌بودیم.