مستند برنده جایزه جشنواره برلین و سینمادورئل در «سینما حقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی «سینما حقیقت»، مستند «ماما سرهنگ» ساخته دیودو همدی که ۷۲ دقیقه‌ و تولید سال ۲۰۱۷ کشورهای فرانسه و کنگو است به موضوع سرهنگ هونورین که به عنوان «ماما سرهنگ» شناخته می‌شود، می پردازد. وی در واحد حفاظت از کودکان و مبارزه با خشونت پلیس کنگو کار می‌کند و ۱۵ سال در شهر بوکاوو Bukavo در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو خدمت کرده است و حال با انتقال به کیسانگانی Kisangani با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شود.

این فیلم تصویری از یک زن شجاع و سرسخت آفریقایی است که برای عدالت مبارزه می‌کند.

دیودو همدی (کارگردان) متولد سال ۱۹۸۴ در کیسانگانی جمهوری دموکراتیک کنگو است. او در دانشگاه کیسانگانی در رشته پزشکی تحصیل کرده و پس از حضور در چند ورک‌شاپ مستندسازی، از سال ۲۰۱۳ به حرفه فیلمسازی روی آورده است. دیپلم ملی،Atalaku و کنگو در چهار کنش، عناوین دیگر آثار مستند وی است.

مستند «ماما سرهنگ» برنده جایزه ویژه هیات داوران و جایزه بهترین فیلم بخش فوروم جشنواره برلین آلمان، جایزه بزرگ جشنواره سینمادورئل فرانسه، جایزه بهترین مستند جشنواره زنگبار، جایزه حقوق بشر جشنواره دوربان آفریقای جنوبی و جایزه بهترین فیلم مستند آکادمی فیلم آفریقا شده است. این فیلم منتخب جشنواره‌های شفیلد انگلیس، ورشو لهستان، زوریخ سوئیس، DOK.fest آلمان، Encounters آفریقای جنوبی و ریودوژانیرو برزیل نیز بوده است.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، یازدهمین دوره جشنواره جهانی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» را طی روزهای ۱۹ تا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی (ع) است، در پردیس سینمایی «چارسو» شهر تهران برگزار خواهد کرد.