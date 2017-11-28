گرافن سرعت شارژ موبایل را ۵ برابر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، سامسونگ فناوری جدیدی برای ارتقای باتری های موبایل ساخته است. این فناوری در آینده سرعت شارژ موبایل را ۵ برابر سریع تر می کند.

فناوری مذکور با استفاده از گرافن ساخته شده است. گلوله های این ماده ظرفیت باتری های لیتیوم یونی معمول را ۴۵ درصد افزایش می دهد و به طرز قابل توجهی مدت زمان شارژ را می کاهد. در حال حاضر باتری مدت زمان شارژهای لیتیوم یونی حدود یک ساعت است اما سامسونگ ادعا می کند فناوری جدید مدت زمان شارژ را به ۱۲ دقیقه کاهش می دهد.

به گفته این شرکت می توان گلوله های گرافنی را به باتری های معمول چسباند. گلوله های گرافنی به عنوان آندو کاتد باتری لیتیوم یونی استفاده می شود و عملکرد و مدت زمان شارژ باتری را ارتقا می دهد.