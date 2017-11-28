بانک مرکزی می تواند مانع بزرگتر شدن حباب قیمت سکه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم شاهرود و میامی، سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای حراج سکه اظهار داشت: این اقدام تنها برای مقطع زمانی کوتاهی مناسب است، البته در ابتدای این طرح که از سوی بانک کارگشایی صورت گرفته شاهد افزایش قیمت سکه بودیم و بعد از اتمام مزایده، قیمت‌ها مجدد کاهش پیدا کرد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: اما به نظر می رسد باید این شیوه تغییر کند چرا که در واقع دلالان در حراج و مزایده ها سکه حاضر می شوند، زیرا متقاضیان اصلی سکه برای خرید تعداد محدودی سکه دراین فرآیندها حاضر نمی شوند.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: با عرضه سکه بسته ای، دلالان در حراج حاضر می شوند و مشخص نیست که آنها سکه را به بازار و به دست متقاضیان اصلی می رسانند یانه، بنابراین باید شیوه کنترل بازار سکه از سوی دولت تغییر کند.

وی بااشاره به روشی که در گذشته انجام می شد، توضیح داد: از آنجایی که شرکت های دولتی و نیمه دولتی یکی از متقاضیان خرید سکه هستند، در گذشته خرید سکه برای این شرکت ها با اعلام درخواست کتبی به مقام بالاتر و ذی صلاح صورت می گرفت با این کار نیاز بخش عمده ای از متقاضیان با قیمت اعلام شده از سوی بانک مرکزی برآورده می شد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بانک مرکزی با این کار می تواند بازار را در دست بگیرد و مانع بزرگتر شدن حباب قیمت سکه شود، در حال حاضر حراج سکه به نفع دلالان تمام می شود و سکه به متقاضیان اصلی نمی رسد.

حسینی در ادامه با اشاره به عوامل تاثیر گذار بر افزایش قیمت سکه، بیان داشت: حوزه اقتصادی مانند ظروف مرتبط است که همه عوامل از جمله ارز، نظام پولی، بانکی و سود سپرده ها در تغییرات بازار تاثیر گذار است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این عوامل تاثیر مستقیمی بر این دارد که مردم سرمایه خود را به کدام سمت ببرند، در کل عوامل قیمت جهانی طلا، بازار پولی، سود بانکی تاثیر بسزایی در افزایش قیمت سکه دارد که به دنبال آن شاهد تغییر در میزان بورس و سپرده های بانکی هستیم.