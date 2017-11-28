۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۶

سردار غیب پرور:

شکرانه تدوام راه شهیدان تبعیت از ولایت است

رییس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه شکرانه تدوام راه شهیدان تبعیت از ولایت است، گفت: سعادت ما در ولایت مداری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غیب پرور رییس سازمان بسیج مستضعفین در اجلاسیه ی شهدای سنی و شیعی روحانی استان آذربایجان غربی با گرامیداشت ۱۲ هزار شهید این استان تاکید کرد: در طول انقلاب اسلامی هیچ کس نمی تواند خدمات ارزشمند مردم این سرزمین را نادیده بگیرد.

وی با گرامی داشت سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) اظهار داشت: طبیعتاً در دوران غیبت وظیفه مردم نباید به زمین می ماند و رشد و تعالی اسلام نیازمند پرچم دار است.

رییس سازمان بسیج مستضعفین در همین خصوص نقش روحانیت را در طول دوران غیبت کبری ممتاز دانسته و گفت: چه بسیار روحانیون که مجاهدانه علم را به دوش کشیده و در این راه نورانی به مرتبه شهادت نائل آمده اند.

وی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای روحانی از جمله شیخ فضل الله نوری، مدنی، صدوقی، اشرفی اصفهانی و دستغیب خاطر نشان کرد: حیات اسلام حرکت می خواهد و محال است این حرکت بدون پیشروی به جلو به ثمر بشیند.

لازمه این حرکت پر ثمر، جلو داری و پیشتازی اهل فنی است که به خداوند اتصال داشته باشد.

جانشین کل سپاه در امور بسیج افزود: روحانیون شهید چراغ مسیر حرکت انقلاب هستند و دشمن هم این نقش برجسته روحانیت را بخوبی دانسته اند.

وی با گرامیداشت شاگردان بنیانگذار کبیر انقلاب همچون بهشتی و مطهری اظهار داشت: روحانی انقلابی با سابقه و در صحنه مجاهدت همواره در معرض اتهام دشمن است و دشمن نیز این چنین بزرگانی را بهتر از خودمان می شناسد.

سردار غیب پرور با اشاره به پیشتازی روحانیون عنوان نمود: در تمامی مراحل مجاهدت در طول تاریخ غیبت کبری همواره یک روحانی عظیم الشان جلو دار بوده است از جنگ تحمیلی که بهترین عرصه ورود و ظهور تا امروز در جبهه مقاومت.

وی با اشاره به شهادت ۴ هزار روحانی تاکید کرد: روحانیت در دفاع از نیز درخشیدند و نقش ارزشمند خود را نمایان ساخت.

رییس سازمان بسیج مستضعفین در بخش پایانی صحبت های خود شکرانه مجاهدت روحانیت در غیبت کبری را اینگونه بیان نمود: بزرگترین شکرانه این نعمت نگاه به علمدار و سکاندار انقلاب و تبعیت از ایشان است.

وی زمزمه ولایت مداری و ولایت پذیری را زیباترین نوای یادواره شهداء دانسته و تاکید کرد: شکرانه تدوام راه شهیدان تبعیت از ولایت است و سعادت ما در ولایت مداری است.

کد مطلب 4156980
هادی رضایی

