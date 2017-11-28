به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به مناسبت روز نیروی دریایی با صدور پیامی این روز تاریخ‌ساز و حماسی را به فرمانده نیروی دریایی ارتش و کارکنان این نیروی تبریک گفت.

در این پیام آمده است: هفتم آذرماه یادآور عملیات حماسی و غرورانگیز نیروی دریایی ارتش برای درهم کوبیدن ماشین جنگی دشمن بعثی در عرصه دریا و جلوگیری از مسدود کردن خطوط مواصلاتی دریایی جمهوری اسلامی ایران بود که توانست اقتدار و سیادت دریایی جمهوری اسلامی در پهنه آب‌های نیلگون خلیج فارس را به رخ استکبار جهانی و دشمنان انقلاب اسلامی بکشاند.

در بخش دیگری از این پیام تاکید شده است: آمادگی‌های همه جانبه نیروی دریایی جمهوری اسلامی اعم از ارتش و سپاه به گونه‌ای است که دشمنان با هرگونه خطای محاسباتی و اندیشه تهدید به ویژه در عرصه دریا جز با شکست و نابودی ره آورد دیگری نخواهند داشت.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پایان این پیام ضمن تجلیل از شهدای والامقام حماسه ماندگار عملیات مروارید و نیز مدیریت جهادی فرماندهان و کارکنان ولایتمدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز نیروی دریایی را به دریادلان قهرمان این نیروی راهبردی که در تحقق تدابیر نورانی فرماندهی معظم کل قوا در ارتقای هم‌افزایی با نیروی دریایی سپاه پاسداران و حفظ و افزایش اقتدار و سیادت دریایی در آب‌های بین المللی تلاش خالصانه‌ای انجام می‌دهند، تبریک گفت.