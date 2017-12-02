«فوت ده سالگی» در سالگرد ۱۰ سالگی یک ارکستر

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا ذکایی سرپرست ارکستر بادی تهران درباره جزییات کنسرت روزهای ۲۷ و ۲۸ این مجموعه با عنوان «فوت ده سالگی» در تالار وحدت توضیح داد: این کنسرت مروری بر بهترین و پر مخاطب‌ترین قطعات اجرا شده در طول ١٠ سال گذشته ارکستر بادی تهران است. البته علاوه بر اجرای این قطعات و قطعات جدیدی که با سولیست های مختلف اجرا می شود برای اولین بار قطعات ایرانی با تنظیم جز و لاتین به مخاطبان ارایه خواهد شد.

وی ادامه داد: ارکستر بادی تهران در این کنسرت که به رهبری جاوید مجلسی برگزار می شود با گلچینی از بهترین برنامه‌ها و پرفورمنس‌های برگزار شده از سوی این گروه طی ۱۰ سال گذشته برنامه‌ریزی اجرایی جذاب و قوی را در تهران پیش بینی کرده است.

ارکستر بادی تهران از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را شروع و کنسرت های متعددی را در سراسر کشور برگزار کرده است. این ارکستر متشکل از ۲۵ نوازنده است. از نکات قابل توجه این ارکستر وجود تمامی سازهای بادی در کنار یکدیگر است که به گفته مدیران این مجموعه نظیر این حرکت در گروهای موسیقی ایران وجود نداشته است.

کسب مقام اول جشنواره موسیقی فجر در سال ۸۷، برگزاری کنسرت با خوانندگی عالم قاسم اف و برپایی چندین کنسرت در تالارهای مختلف از جمله فعالیت های ارکستر بادی تهران طی سال های اخیر بوده است.