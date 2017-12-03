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۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲

با حضور مسئولان نظام؛

فعالان «ستاد ترویج نامه های رهبر انقلاب به جوانان غرب» تجلیل شدند

فعالان «ستاد ترویج نامه های رهبر انقلاب به جوانان غرب» تجلیل شدند

در مراسمی با حضور مسئولان نظام، از فعالان «ستاد ترویج نامه های رهبر انقلاب به جوانان غرب» تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن سالگرد ارسال نامه رهبر انقلاب به جوانان غربی، همایش «طلوع حقیقت» صبح امروز در سالن سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این همایش، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و حمیدرضا مقدم فر رییس ستاد ترویج نامه های رهبری به جوانان غربی سخنرانی کردند.

در پایان این همایش، از فعالان ستاد ترویج و تبلیغ نامه های رهبری به جوانان غربی قدردانی شد.

کد مطلب 4161590

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