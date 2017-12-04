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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۲

ارتقای رتبه پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری

ارتقای رتبه پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری

رئیس پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری از ارتقا یک پله ای سطح این پارک به رتبه ۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر اسماعیل پیرعلی، رئیس پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری، از ارتقای سطح پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری از سطح ۳ به ۲ خبر داد.

وی اظهار داشت: پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری با نظر کارگروه نظارت و ارزیابی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و با توجه به عملکرد پارک علم و فناوری استان در چند سال گذشته شرایط ارتقا به سطح ۲ را کسب کرده است.

پیرعلی افزود: توسعه فعالیت‌های مرکز رشد واحدهای فناور و مراکز نوآوری، توسعه فعالیت‌های حوزه فناوری و کسب و کارهای نوین، داشتن طرح جامع عمرانی، داشتن برنامه مدون و عملیاتی توسعه فناوری درزمینهٔ آمایش سرزمین و نقش منطقه‌ای پارک در گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، از مهم‌ترین شاخص‌های ارتقا محسوب می‌شوند.

به گفته وی، در حال حاضر ۱۲۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان و هسته فناور در پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری مستقر هستند که با گردش مالی بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال زمینه اشتغال ۷۳۶ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را فراهم کرده‌اند.

کد مطلب 4162923

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