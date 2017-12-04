به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر علیزاده ظهر دوشنبه در بازدید از بیمارستان جایگزین سینا زرند با بیان اینکه این بیمارستان نسبت به بازدید های قبلی تغییرات زیادی داشته است، اظهار کرد: ۲۵ درصد فضاهای احداث شده این بیمارستان را با استانداردهای روز دنیا تغییر کرده اند.

وی با بیان اینکه امسال ۲۵ بیمارستان در اولویت بهره برداری هستند، تصریح داشت: ۱۰ بیمارستان بالای ۸۰ درصد فیزیکی دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بیمارستان جایگزین سینا زرند ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: این بیمارستان تا پایان اسفندماه تجهیز و به بهره برداری می رسد.

وی با عنوان اینکه زرند با توجه به زلزله ای که سال گذشته اتفاق افتاد و آسیبی که بیمارستان سینا دید، ابراز داشت: با توجه به جمعیت شهرستان این بیمارستان یکی از نیازات اصلی در زمینه درمان شهرستان است.

علیزاده ادامه داد: دلیل به تعویق افتادن تکمیل این بیمارستان شرایط جهانی، ملی و کمبود اعتبارات است.