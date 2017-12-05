برای مقابله با تخلف در فضای مجازی قانونی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور سامی ارول گلنبه در حاشیه کنز فروم جایزه مصطفی (ص) درباره حملات هکری گفت: هیچ قانونی برای مقابله با این حملات وجود ندارد.

وی که برنده نیم میلیون دلاری جایزه بین المللی مصطفی(ص) شده است، درباره این جایزه گفت: از عوامل جایزه مصطفی تشکر می کنم چرا که این جایزه را در علم و فناوری ارائه دادند.

برنده جایزه مصطفی(ع) افزود: جایزه مصطفی جزو معدود نهادهایی است که این چنین جوایز با کیفیت بالایی را به دانشمندان اعطا می کند.

ارول گلنبه درباره حوزه پژوهش خود بیان کرد: در حوزه امنیت فضای مجازی هیچ قانونی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: با مهندسی معکوس نرم افزاری را پیدا کرده ام که با حمله های سایبری و هکرها مقابله می کند. چرا که هدف برخی از هکرها بخش های دولتی است که قصد داریم با کشف نرم افزاری بتوانیم با هکرها مقابله کنیم.

برنده جایزه مصطفی(ص) اظهار داشت: هیچ قانونی برای مقابله با حمله های سایبری وجود ندارد. این موبایل ساده ای که در دست شما است به واسطه اینترنت وای فای می تواند هک شود.

ارول گلنبه به نحوه مقابله با حمله های سایبری پرداخت و اظهار داشت: مقاله ای در زمینه حمله های سایبری حدود ۲۳ روز پیش در انگلیس ارائه کردم و هنوز به چاپ نرسیده است که جزئیات اهمیت حمله های سایبری و نحوه مقابله با آن و جزئیات مقابله با این حمله ها را در آن بیان کرده ام. در آن جلسه تمام حضار متخصص آی تی نبودند بلکه افراد در طبقات مختلف حضور داشتند.

سامی ارول گلنبه دانشمند کامپیوتر، مهندس الکترونیک و ریاضیدان کاربردی اهل ترکیه، عضو انجمن علمی ترکیه (انجمن بیلیم) است و مقام استادی گبور دنیس در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه سلطنتی لندن دارد.

وی به دلیل ارائه مدل و روش هایی برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه های کامپیوتری به نام شبکه گلنبه، برگزیده جایزه مصطفی(ص) شده است.

جایزه مصطفی (ص) به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان در سال ۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رسید و روز گذشته برندگان دومین دوره این مسابقه معرفی شدند. در حاشیه این همایش «کنز فروم مصطفی(ص)» با همت مجموعه فناورد با هدف ارائه راه حل های علمی کاربردی برای حل مشکلات کشورهای جهان اسلام برگزار شد.