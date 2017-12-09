افتخاری: از هواداران استقلال تشکر می کنم/ دنبال نتایج بهتری هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال با اشاره به پیروزی شیرین این تیم در آخرین بازی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران با تشکر از زحمات بازیکنان و کادر فنی و حمایت تماشاگران پرشور استقلال گفت: شرایط تیم روز به روز بهتر می‌شود و در صدد هستیم در نیم فصل دوم تیم را تقویت کنیم تا در مسابقات سخت و حساس پیش رو نتایج بهتری کسب کنیم.

سیدرضا افتخاری در ادامه درخصوص آخرین وضعیت مطالبات از این باشگاه بیان داشت: باید از همه بازیکنان و مربیانی که در سنوات گذشته از باشگاه استقلال طلب داشتند تشکر کنم که جهت اخذ مجوز حرفه‌ای با ما همکاری کردند و بخشی از مطالبات شان را به باشگاه بخشیدند. همه ما می‌دانیم مطالباتی که ۱۰ سال انباشته شده، در عرض چند ماه قابل پرداخت نیست. ضمن اینکه غیر از بازیکنان و مربیان، اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی از باشگاه طلبکار هستند که منابع موجود، امکان تسویه حساب سریع ارقام سنگین انباشته را نمی دهد.

وی ادامه داد: سه منبع مهم تامین منابع یک باشگاه حرفه‌ای عبارتند از حق پخش تلویزیونی، بلیط فروشی و تبلیغات محیطی در حالی که متاسفانه در طول سه سال گذشته از محل‌های یاد شده هیچ دریافتی نداشتیم که علت آن را در زمان مناسب بیان می کنم.

مدیرعامل باشگاه استقلال خطاب به طلبکارانی که هنوز وضعیت آنها مشخص نشده است، افزود: باید تاکید کنم باشگاه سایر طلبکاران را فراموش نکرده است. ما بدنبال تامین اعتبار هستیم و انشااله به زودی از آنان نیز برای توافق و تسویه حساب نهایی دعوت می‌کنیم.

سیدرضا افتخاری همچنین با توصیه به طلبکارانی که هنوز موفق نشده‌اند مطالبتشان را دریافت کنند، گفت: توصیه می‌کنم از پرداخت پول به افرادی که به هر عنوان می خواهند در طلبشان شریک شوند، پرهیز کنند و به باشگاه خودشان اعتماد کنند.

افتخاری گفت: در طول چند ماه گذشته باشگاه در عمل حسن نیت خود را ثابت کرده است. برخی از عزیزانی که به AFC شکایت برده بودند، توسط همین افراد مشورت‌های غلط گرفته بودند، یقینا کسی که استقلالی باشد در این شرایط و برای مطالبات گذشته، باشگاه و هواداران را دچار مشکل نمی‌کند.

وی افزود: در طول ۲ سال گذشته توانسته‌ایم با حمایت آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان حدود ۲۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود را پرداخت کنیم و تعداد قابل توجهی از چک‌های برگشتی نزد طلبکاران را جمع آوری نماییم.

مدیرعامل باشگاه استقلال ادامه داد: خوشبختانه برای اولین بار عملکرد مالی باشگاه در طول ۲ سال گذشته مورد قبول سازمان حسابرسی کشور قرار گرفته است و باشگاه در طول دو سال گذشته به تعهداتش عمل نموده و هیچگونه بدهی برای آینده باقی نگذاشته است.

افتخاری با مخاطب قرار دادن هواداران استقلال تاکید کرد: آنچه که شما می‌خواستید به آن عمل کردیم. اولا از کمک‌های همه شما از طریق سامانه هواداری به باشگاه تشکر می‌کنم. ثانیا تشکر ویژه می‌کنم که تیم خودتان را در روزهای سخت حمایت کردید. امیدوارم با نتایج خوبی که تیم در نیم فصل دوم، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا خواهد گرفت، این حمایت ها تداوم داشته باشد.

وی درادامه بیان داشت: فصل گذشته بدون استثنا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم استقلال را بخاطر انتساب توهین تماشاگران برای هر مسابقه ۱۰ الی ۲۰ میلیون تومان جریمه کرد. در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا بخاطر پرتاب اشیا به داخل زمین و انداختن لیزر بصورت بازیکنان حریف، بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان جریمه شدیم. اینگونه رفتارها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه خسارت سنگینی به باشگاه محبوب تان وارد می‌کند. بنابراین از هواداران فهیم و با تعصب استقلال می‌خواهم برای کمک به باشگاه و موفقیت تیم فقط به تشویق بازیکنان و تیم پرداخته و نه تنها از حاشیه‌ها دوری کنند بلکه خود مانع از اقدام غیر مسئولانه اندک هوادارانی شوند که نتیجه عمل شان، جریمه برای باشگاه و یا محرومیت هواداران خواهد بود.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پایان گفت: بزودی با پرداخت ۲۰ درصد دیگر از قرارداد بازیکنان، میزان پرداخت به آنان به ۵۰ درصد خواهد رسید و این به منزله تسویه حساب نیمی از تعهدات باشگاه قبل از آغاز نیم فصل دوم است.