به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی این هفته در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.

دستور جلسات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

۱. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

۲. گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری.

۳. گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح بند ۲ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر

۴. گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی

۵. گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق موادی به قانون آئین نامه داخلی مجلس

۶. گزارش کمیسیون شوراها در مورد رد طرح دهیاری ها

۷. گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه موافقت نامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون

۸. گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

۹. گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

۱۰. گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه موافقت نامه بین دولت ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی

۱۱. گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه حفاظت از خاک

۱۲. گزارش کمیسیون شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه

۱۳. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه هزینه قطعی اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک

۱۴. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

همچنین سوالات قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس از وزیر راه و شهرسازی و سوال حسن کامران نماینده مردم اصفهان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.

وکلای ملت در هفته جاری تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی را مورد بررسی قرار خواهند داد.

همچنین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در هفته جاری قرائت خواهد شد.

وکلای ملت علاوه بر این تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر لغو رسیدگی اصل ۸۵ قانون اساسی در مورد لایحه تجارت را مورد بررسی قرار خواهند داد.