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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

رییس کلانتری ۱۸۱ عوارضی خبر داد:

دستگیری زوج سارق سانتافه سوار/ سرقت ضبط خودروها

دستگیری زوج سارق سانتافه سوار/ سرقت ضبط خودروها

رییس کلانتری ۱۸۱ عوارضی از دستگیری زوج سارق سانتافه سوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید مراد پیروندی گفت: حسب اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر حضور فردی مشکوک در داخل خودرویی در شهرک آزاد شهر، ماموران به این مکان اعزام شدند.

وی افزود: با دقت و سرعت عمل، آن فرد دستگیر شد و در بررسی های میدانی اقرار کرد ساعتی قبل با همسر خود در چند خیابان پایین تر، از خودروی ال ۹۰ ضبطی را سرقت کرده اند.

رئیس کلانتری ۱۸۱ عوارضی افزود: متهم با همسرش تماس گرفت و با ماموران به محل توقف خودرویش که سانتافه بود، رفت.

سرهنگ پیروندی ادامه داد: همسر سارق با مشاهده ماموران قصد فرار با خودرو را داشت که با هوشیاری ماموران دستگیر شد و از داخل خودروی سانتافه، ضبط خودروی ال ۹۰ و ابزار سرقت کشف شد.

کد مطلب 4174474

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