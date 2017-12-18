به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «محکومین» به تهیه کنندگی بهروز مفید و کارگردانی سیدجمال سید حاتمی تا دو سه روز آینده به اتمام خواهد رسید و قرار است نخستین قسمت از این سریال اپیزودیک از دوم دی ساعت ۲۲:۱۵ پخش شود.

موضوع این سریال اپیزودیک، مجازات جایگزین است و در آن تلاش شده است تا در قبال جرم و تخلفات غیرعمد، به جای مجازات زندان، در فضایی دیگر محکومیت مجرم سپری شود. این سریال با دو کارگردان تولید شد و تصویربرداری تیم حسین قناعت ۱۳ آذر به اتمام رسید و گروه سیدجمال حاتمی هم روزهای پایانی تصویربرداری را پشت سر می گذارد.

قرار است این مجموعه هر شب به غیر از پنجشنبه ها بعد از بخش خبری ساعت ۲۱ از شبکه یک روی آنتن برود. سالار عقیلی هم تیتراژ پایانی سریال «محکومین» را با شعری از عبدالجبار کاکایی و موسیقی مسعود سخاوت خوانده است.

لیلا زارع و سپیده خداوردی بازیگران ثابت این مجموعه پر بازیگر هستند و به تازگی هم امیر کاظمی و جعفر دهقان به جمع بازیگران این مجموعه اضافه شده اند.

مجموعه تلویزیونی «محکومین» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای از شنبه دوم دی پخش خواهد شد.