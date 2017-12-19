اطلس میراث طبیعی تهیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ناصر رضایی، مدیر گروه میراث طبیعی پژوهشگاه این مطلب را در گزارش عملکرد به مناسبت هفته پژوهش اعلام کرد.

او با اشاره به آغاز فعالیت گروه میراث طبیعی در چارت جدید پژوهشگاه از اردیبهشت سال ۱۳۹۶، از اهداف ایجاد گروه میراث طبیعی به تحقق اهداف و وظایف پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و ارتقا سطح علمی طرح های پژوهشی در حوزه میراث طبیعی و هدایت آنها در مسیری متناسب با نیازهای فکری و کارشناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد.

ناصری، بهره گیری از فرصت ها و توان علمی – کارشناسی موجود در عرصه ملی و بین المللی به کمک ابزار مطالعه و پژوهش، پشتیان فکری بخش اجرایی و اداری سازمان را از دیگر اهداف ایجاد این گروه دانست.

به گفته وی، شناخت و معرفی میراث طبیعی کشور، تهیه اطلس میراث طبیعی کشور، بانک اطلاعاتی رایانه ای و پایگاه میراث طبیعی ایران در شبکه جهانی اینترنت، همکاری در تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به چگونگی ثبت، تهیه شناسنامه های فنی و سایر موارد مربوط به ثبت آثار میراث طبیعی در فهرست آثار ملی و جهانی را بخشی از وظایف گروه پژوهشی میراث طبیعی است.

او بااشاره به این که براساس ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو، میراث طبیعی در سه گروه دسته بندی و تعریف شده است، گفت: آثار طبیعی متشکل از ترکیب های فیزیکی و زیست شناسی یا مجموعه ای از این گونه ترکیب ها که از نظر زیبایی شناسی یا علمی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند.

او در توضیح گروه دوم این دسته بندی گفت: ترکیبات زمین شناسی و جغرافیای طبیعی و مناطق کاملا مشخص که زیستگاه حیوانات و منطقه رشد گیاهی هستند که در معرض انقراض و نابودی بوده و از نظر علمی ، حفاظت از آنها دارای ارزش جهانی است.

به گفته ناصری، محوطه های طبیعی یا مناطق طبیعی که مرز آنها به دقت مشخص شده است و از نظر علمی، ضرورت حفاظت و زیبایی طبیعی، دارای ارزش جهانی استثنایی هستند، گروه سوم این تقسیم بندی هستند.

او افزود: پدیده ها یا مناطقی که از آنها یاد شد و اموال طبیعی نیز نامیده می شوند، براساس ضوابط مشخصی به عنوان میراث طبیعی جهانی نیز در نظر گرفته خواهند شد.

مدیر گروه میراث طبیعی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه به برنامه های سال جاری اشاره کرد و گفت: گروه میراث طبیعی در سال جاری ۳ نشست علمی تخصصی برگزار کرد و ۳ نشست نیز در طول زمستان برگزار می کند که در آنها به موضوعات مختلف و مرتبط با حوزه میراث طبیعی خواهد شد.

او همچنین از برگزاری همایش "میراث طبیعی و توسعه پایدار" در کنار همایش بزرگتر "میراث فرهنگی و توسعه پایدار " در یک پنل تخصصی خبر داد و گفت: کمیته علمی محورهای همایش را تعیین کرده و در صورت تایید نهایی این همایش در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.