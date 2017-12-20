وزیر ارتباطات از مردم کرمان به دلیل اختلالات تلفن عذرخواهی کرد

به گزارش خبرنگارمهر، محمدجواد جهرمی آذری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان اظهار داشت: در استان کرمان در چهار سال اخیر اتفاقات خوبی رخ داده است.

وی افزود: در طول چهار سال گذشته ظرفیت اتصال استان کرمان به شبکه دیتای کشور ۱۷ برابر شده و در شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مدت ۷ رتبه ارتقاء یافته است.

جهرمی آذری تصریح کرد: از مجموع ۷۱ شهر استان کرمان ۶۹ شهر به شبکه ۳G و ۳۵ شهر به شبکه ۴G وصل هستند و انشاءالله تا پایان دهه فجر انقلاب اسلامی امسال همه ۷۱ شهر استان به شبکه های ۳G و ۴G وصل خواهند شد.

وی گفت: ظرفیت دیتای استان و ارتباطات پهنای باند استان (ضریب نقود مشترکین پهند باند) که توسط مردم استفاده می شود برابر آمار ۱۳.۷ درصد است و این آمار و ارقام نشان می دهد در این زمینه ظرفیت سازی و سرمایه گذاری‌های خوبی در استان کرمان انجام شده و طبیعی است که نیاز به برنامه و تلاش بیشتر دارد.

وزیر ارتباطات، فناوری اطلاعات تصریح کرد: امروز همانطورکه آب و برق برای مناطق آبادی است ارتباطات هم آبادی محسوب می شود و یک زمانی نیاز بشر به ارتباط بود اما امروز این نیاز تبدیل به اتصال شده است.

جهرمی آذری با بیان اینکه دو مشکل عمده در حوزه ارتباطات در استان کرمان وجود دارد، گفت: یکی از آنها بحث پوشش جاده ارتباطات است به طوری که هم اکنون متوسط پوشش جاده ای ما در کشور ۸۵درصد و در استان کرمان ۷۰ درصد است و این نشان می دهد پوشش ارتباطی جاده ای نیاز به بهبود جدی تری دارد.

وی با اشاره به اینکه مشکل دوم در زمینه ارتباطات، مربوط به ارتباطات روستایی است، عنوان کرد: پنج هزار و ۱۵۶ روستا و آبادی در استان کرمان داریم و طبق ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه باید ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار زیر ساخت های ارتباطی آن فراهم تا چهار خدمت اصلی ارائه شود.

جهرمی آذری بیان داشت: در استان کرمان دو هزار و ۶۹۴ روستای بالای ۲۰ خانوار وجود دارد که از این تعداد ۷۹۳ روستا فاقد این زیرساختها بوده هرچند بقیه روستاهای استان از ارتباطلات برخوردار هستند اما از کیفیت مناسبی ندارند.

وزیر ارتباطلات و فناوری اطلاعات ابراز داشت: متاسفانه امروز شاهد هستیم حتی برخی روستاهای استان کرمان امکان استفاده از تلفن ثابت مناسب ندارند و از امکانات اینترنت پر سرعت و حتی استفاده از نسل دوم اینترنت برخوردار نیستند که این باعث شده به صورت بارزی شکاف دیجیتال و عدم توازن منطقه ای دیده شود.

وی گفت: مقداری از مشکلات موجود در زمینه تلفن همراه و ثابت در استان کرمان به گستردگی جغرافیایی آن بر می گردد.

جهرمی آذری تصریح کرد: وزارت ارتباطات ۹۲ درصد تصدی گری خود را به واسطه اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کرده است.

وی بیان داشت: مخابرات ایران به دو بخش مخابرات ایران و همراه اول تقسیم شد که همراه اول سرمایه گذاری و چابکی خود را حفظ کرد و ایرانسل در حوزه دیتا سرمایه گذاری خوبی انجام داده است.

آذری جهرمی افزود: مخابرات ایران با توجه به وضعیتی که داشت سرمایه گذاری نکرد و همین امر سبب شده امروز شاهد عقب افتادگی جدی در حوزه تلفن ثابت باشیم و از دو سال پیش شروع به سرمایه گذاری در این حوزه شده است.

۹۰ دکل مخابراتی طی شش ماه آینده در استان کرمان راه اندازی می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: برنامه ریزی شده با احداث و راه اندازی ۹۰ دکل مخابراتی در ۹۰ نقطه استان کرمان در شش ماه آینده مشکل ارتباطی استان را حل کنیم.

آذری جهرمی با اشاره به وضعیت زلزله کرمان و قطع ارتباطات در ساعات اولیه بروز زمین لرزه اظهار کرد: برای حل این مشکل دستور داده ایم که ۹۰ دکل مخابراتی در ۹۰ نقطه کم برخوردار استان کرمان طی شش ماه آینده راه اندازی شود تا بتوانیم هم در حوزه تلفن ثابت و ارتباطات تلفن و هم دسترسی به اینترنت با قیمت مناسب برای سراسر استان به ویژه روستاییان، شاهد اتفاقات شگرفی باشیم.

وی با اشاره به اینکه طی هفته جاری اپراتورهای همراه اول و ایرانسل رومینگ در مناطق روستایی استان کرمان باز می‌شود، تا کید کرد: رومینگ برای مردم هزینه‌ای ندارد و همچنین پوشش ارتباطات جاده‌ای هم تامین می‌شود و تا خرداد ماه سال آینده به ۸۵ درصد میانگین کشوری می‌رسد.

جهرمی آذری بیان داشت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران؛ رتبه استان کرمان در تجارت الکترونیک را ۱۴ اعلام کرده و این برای استانی مانند کرمان مطلوب نیست .

وی با بیان اینکه سعی داریم تا پایان سال جاری این رقم را به رتبه کمتر از ۱۰برسانیم، گفت: مکانیزم خوبی برای توزیع امکانات در زمان بحران نداریم به ویژه در زلزله کرمانشاه شاهد صحنه های جالبی در این زمینه نبوده ایم و طرحی برای رفع این مشکل ارائه شده است که می‌تواند راهگشا باشد.

جهرمی آذری تصریح کرد: اگر برای مردم استان کرمان در زمان زلزله اختلالی در زمینه ارتباطات بحران پیش آمده است، عذر خواهی می کنم.