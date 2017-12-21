لزوم توجه به جایگاه بیمارستان رضوی برای تحقق مرجعیت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، سید مرتضی بختیاری ظهر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل بیمارستان رضوی اظهار کرد: برنامه ریزی راهبردی برای تحقق منشور ۷ گانه مقام معظم رهبری و تبدیل شدن مشهد به مرجعیت علمی جهان اسلام و قطب سلامت منطقه از اولویت های مورد تاکید تولیت آستان قدس رضوی است.

وی افزود: بیمارستان فوق تخصصی رضوی از بهترین مجموعه های کشور است و بایستی با ارتباط و تعامل با مراکز دانشگاهی و پژوهشی و استفاده از آخرین دستاوردهای حوزه درمان و سلامت این روند صعودی همچنان افزایش داشته باشد.ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی اقشار محروم، کم درآمد و مستضعف جامعه از خدمات درمانی این مجموعه از دیگر مواردی است که باید در راستای اجرای ماموریت های جدید آستان قدس رضوی با جدیت و مستمر دنبال شود.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به خدمات تخصصی پزشکان متخصص و دندانپزشکان در قالب خادمیاران امام رضا(ع) اظهار کرد: بدون شک یکی از مصادیق روشن و موفق توسعه مفهوم خادم، خدمت و مخدوم همین خدمات صادقانه و مخلصانه است که به نام مبارک حضرت رضا(ع) در سطح کشور در حال انجام است.

وی در ادامه ضمن تقدیر از خدمات و تلاش های دکتر قاسم سلطانی، حسب تایید تولیت آستان قدس رضوی، دکتر رضا سعیدی را به عنوان مدیرعامل جدید بیمارستان فوق تخصصی رضوی معرفی کرد.

گفتنی است؛ دکتر سعیدی متولد ١٣٤٨، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، متخصص بیماری های کودکان و فوق تخصص نوزادان است.

وی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ریاست مرکز بهداشت استان خراسان رضوی، مدیریت بیمارستان دکتر شیخ و ریاست دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) را در کارنامه دارد.