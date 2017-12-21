۵۰ میلیارد تومان برای پایانه های مرزی آذربایجان غربی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اقدامات عمرانی از سالجاری در پایانه های مرزی شتاب گرفته است افزود: پایانه مرزی سرو به دلیل قدمت بالای خود نیاز به نوسازی دارد که با اعتبار ۱۲۱میلیارد ریال و ۵۲درصد پیشرفت فیزیکی در مدت دوسال به اتمام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه مراحل نوسازی سالن تجاری پایانه مرزی تمرچین نیز ۱۴درصد پیشرفت فیزیکی دارد عنوان کرد: طرح های عمرانی بزرگی به مبلغ افزون بر ۵۰ میلیارد تومان در پایانه های مرزی استان اجرا می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه پایانه مرزی بازرگان مهمترین مرز زمینی کشور است افزود: این پایانه درحال حاضر۵۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در سال ۹۷افتتاح خواهد شد.

علی اکبری با بیان اینکه ۸۰۰ نفر از کارکنان راهداری در طرح زمستانی که از ۱۵ آذر تا ۱۵ فروردین اجرا می شود، فعالیت دارند افزود: همکاران راهداری در طول طرح زمستانی در ۶۵۰ کیلومتر از گردنه های برف گیر و مهم استان مستقر می شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ایمنی و ترافیک راه ها تصریح کرد: در سال جاری بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر خط کشی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان که از منابع استانی تامین شده، برای راههای روستایی انجام شده است.

علی اکبری خاطرنشان کرد: در هشت ماه گذشته نخست سال جاری دربخش ایمنی و ترافیک با عملکرد های و پیشگیری های که شده ۵ درصد کاهش تلفات جاده ای رادر استان شاهد هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی به بخش های حمل و نقل جاده ای اشاره کرد و گفت:سیستم حمل و نقل هوشمند مهمترین بخش حمل ونقل است که در ۸ماهه سال جاری ۸۸دستگاه برای ارسال اطلاعات به صورت آنلاین به مدیریت راههادر وسایل نقلیه نصب شده است.

وی درمورد دیگر اقدامات سازمان حمل ونقل جاده ای استان تصریح کرد:نصب ۴۰ دستگاه دوربین نظارتی تصویری درجاده های استان، بهره برداری از ۲۵سامانه هوشمند پلاک خوان،بخشی از اقدامات این سازمان بوده که ساخت ۲۱سامانه هوشمند پلاک خوان دیگر در حال ساخت و ۴۹سامانه نیز در حال پی گیری و استعلام است.

مدیرکل حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی به تعداد مسافرین که از پایانه های وجاده های استان تردد کردند اشاره کرد و افزود:در۸ ماهه نخست امسال ۲میلیون نفر در جاده های استان تردد کردند که نسبت به سال گذشته ۱۰درصد افزایش مسافر داشتیم وبا تعداد ۲۲۵هزار دستگاه ۱۱درصد افزایش تردد در ناوگان را شاهدهستیم.

کیایی رئیس انجمن راهداران نیز در سخنانی با تبریک هفته حمل و نقل و راهداری به حاضران در مراسم، اظهار داشت: حماسه ۲۶ آذر که به عنوان روز حمل و نقل و راهداری نامگذاری شده اولین و آخرین حماسه حمل و نقل نبوده و این نهاد خدمات و حماسه های بسیاری را خلق کرده است.

وی افزود: جابجایی میلیونی زائران اربعین حسینی به عتبات عالیات، خدمات رسانی و ارسال هدایای مردمی به مردم زلزله زده کرمانشاه، و جابجایی مسافران در سرما و گرمای طاقت فرسای زمستان و تابستان تنها بخشی از حماسه های این قشر تلاشگر است.