انتظار افزایش ردیف بودجه استان از نمایندگان مجلس بیهوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسننژاد ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه آذربایجان شرقی که در شهرداری شهرستان مرند برگزار شد، با اعلام خبر کلنگزنی تقاطع زیرگذر دولتآباد اظهار کرد: متاسفانه مردم از این پروژه خاطرات بدی دارند و سالهای سال بود که علیرغم کلنگزنی هنوز به سرانجام نرسیده بود.
وی افزود: اما اینبار تلاش کردیم که بجای مقاماتی مثل وزیران، از افرادی دعوت کنیم که کارشناس وزارتخانهها باشند و بتوانند واقعا کاری چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ فنی برای این طرح انجام دهند.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود تشریح کرد: رسانهها در دنیای امروز از قدرت بسیار بالایی برخوردار هستند و اگر رسانهها روی یک موضوع تمرکز کنند، قطعا آن موضوع مورد توجه مسئولان نیز قرار میگیرد پس از خبرنگاران و صاحبان رسانهها خواهشمندیم با دقت فراوان پیگیر رشد و توسعه استانمان باشند.
تنها ۲۰هزار میلیارد از کل بودجه میتواند اثربخش باشد
وی همچنین در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص ردیف بودجه استان آذربایجان شرقی مطرح بود، تشریح کرد: درمورد اینکه چگونه بتوانیم ردیف بودجه مناسبی را برای استانمان در مجلس و از دولت اختصاص دهیم، باید چندکار را انجام میدادیم که ندادهایم و از مهمترین آنها ایجاد تعامل بین نمایندگان استان قبل از تدوین لایجه بودجه بود.
حسننژاد ادامه داد: از تمام بودجهای که در نظر گرفته شده، من فکر میکنم تنها ۲۰هزار میلیارد آن میتواند در کشور مثمر ثمر واقع شود درحالی که ما بایستی از ۸۰۰هزار میلیاردتومانی که برای شرکتهای دولتی اختصاص یافته انتظاراتی داشته باشیم اما حتی خود نمایندگان از این حق بیخبرند.
وی همچنین اعلام کرد: اینکه چندهزار میلیاردتومان از فاینانس برای منطقه آزاد ارس توانستیم اختصاص دهیم و حدود ۸۰۰میلیارد تومان برای مترو تبریز، از جمله اقدامات مثبتی است که درمورد بودجه برای استانمان صورت گرفته است.
تبعات گل و بلبل نشان دادن اوضاع!
نماینده مردم مرند و جلفا همچنین ابراز کرد: بعد از تدوین لایحه عملا نمیتوان کاری کرد پس انتظار اینکه نمایندگان بعد از نوشتهشدن لایحه بتوانند ردیف بودجه استان را افزایش دهند، انتظار بیجایی است.
وی ادامه داد: وقتی ما شهر و استانمان را گل و بلبل نشان میدهیم قطعا در تهران نیز چنین فکر میکنند که نیازی به بودجه اشتغال و... نداریم و به استانهای دیگر اختصاص میدهند. پس باید روحیه نقد خودمان را پرورش دهیم.
وقتش رسیده قید حسودی را بزنیم
وی در بخش دیگری از سخنان خود راجع به حقابه آب ارس عنوان کرد: برخیها از اینکه آب ارس را در شهرهایی چون تبریز به بهردهبرداری میرسانیم گلایه میکنند درحالی که اگر امروز نتوانیم حقابه خود را از آب ارس تثبیت کنیم، فردا ترکیه آن را از آن خود خواهد کرد. اکنون زمان آن است که حسودیها را درمورد همدیگر کنار بگذاریم.
حسننژاد همچنین با انتقاد از اختصاص بودجههایی که ثمره چندانی برای مردم کشور ندارند گفت: ما میتوانیم بجای اینکه از طریق سرمایهگذاری در بنیاد سعدی برای گسترش زبان فارسی در کشوری مثل بلغارستان، بودجهای اختصاص دهیم برای گسترش زبان مادری خودمان در استان.
از خدابخش حمایت میکنم
نماینده مردم مرند و جلفا در بخشی از این نشست درباره انتخاب مجید خدابخش به عنوان استاندار جدید آذربایجان شرقی تصریح کرد: خدابخش زمانی که استاندار اردبیل بود مثل یک کارشناس در مجلس پیگیر کارهای استان بود و به خاطر همین روحیه از او حمایت کردم و خواهم کرد.
وی با لحنی انتقادی افزود: اما منافع شخصی عدهای زمانی محقق میشود که استاندار را به حاشیه میرانند تا دورهاش تمام شود. عدهای فقط برای این تلاش میکنند که فاصله بین مسئولانی چون استاندار یا نمایندگان مجلس را با مردم افزایش دهند.
وی در پایان حضور ۶۰هزار مرندی مقیم در تبریز و ۷۰هزاری مرندیها در تهران را نشانهای از آن دانست که مشکلات زیادی در این شهرستان حاکم است و کمبود اشتغال حرف اول را در این منطقه میزند.
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