آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان بسیج دانشجویی کشور با حضور سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.

در این مراسم با تقدیر از فعالیت های داوود گودرزی رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی کشور، محمدجواد نیک روش به ریاست این سازمان منصوب شد.

نیک روش عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) است و مسئولیت مرکز مطالعات علم و فناوری این دانشگاه را به عهده داشته است.

وی سوابقی همچون جانشین دانشکده مدیریت و فرماندهی ولایت دانشگاه جامع امام حسین (ع)، جانشین مرکز تربیتی آموزشی توسعه فرماندهی و مدیریت سپاه پاسداران، مسئول مرکز مطالعات علوم انسانی اسلامی دانشگاه امام حسین (ع)، مسئول مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (ع) و مسئول انجمن علمی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع) را در کارنامه خود دارد.