«ارثیه پدری» جایگزین «ترور سرچشمه» شد/ ابلاغ قانون فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، طبق روال سال‌های گذشته جشنواره ملی فیلم فجر، فیلم های برگزیده جشنواره «سینماحقیقت» که قرار بود در جشنواره ملی فیلم فجر اکران شوند اجازه داشتند اکران محدود و سینماتکی شوند و بر همین اساس مستند «ترور سرچشمه» به کارگردانی محمدحسین مهدویان برای سومین برنامه «سینماتک تهران» انتخاب شد اما طبق روال جدیدی که روز گذشته ۲ دی ماه ابلاغ و به «سینماتک تهران» اعلام شد فیلم های مستندی که قرار است در جشنواره ملی فیلم فجر اکران شوند، اجازه اکران‌ محدود را هم ندارند.

بنابراین دوشنبه چهارم دی‌ماه ۱۳۹۶ مستند «ترور سرچشمه» پخش نمی شود و مستند «ارثیه پدری» به جای آن روی پرده می رود.

سومین برنامه «سینماتک تهران» در سالن سوره حوزه هنری برپا و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.