به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ۱۰ فیلم برتر سال به انتخاب مخاطبان IMDb و با استفاده از اطلاعات اینترنتی و مبتنی بر ماتریکس طیف‌بندی آماری که از نقدهای منتقدان تخصصی تهیه شده، به دست آمده است. این فهرست شامل مردم‌پسندترین فیلم‌هایی است که در صفحه‌های این سایت ماهانه بیش از ۲۵۰ میلیون نفر بازدیدکننده داشته است.

برمبنای این بازدیدها و نقدها فیلم‌ها هر هفته طبقه‌بندی شده‌اند.

در حالی که در این فهرست نام شماری از فیلم‌هایی جای دارند که جزو پول‌سازترین فیلم‌های سال بوده‌اند، که «دیو و دلبر» و «زن شگفت‌انگیز» و «آن» از جمله آنها هستند، شماری از فیلم‌هایی که در فهرست مشاهده می‌شوند نیز فیلم‌هایی هستند که به تازگی اکران شده‌اند. «جنگ ستارگان: آخرین جدای» و «اسپایدرمن : بازگشت به خانه» ‌و «من نفرت انگیز ۳» از جمله این دسته فیلم‌ها هستند.

برترین فیلم‌های سال چنین معرفی شده‌اند:

۱. «آن»

۲. «زن شگفت انگیز»

۳. «دیو و دلبر»

۴. «لوگان»

۵. «محافظان کهکشان شماره ۲»

۶. «لیگ عدالت»

۷. «شکافته»

۸. «بیگانه: میثاق»

۹. «ثور: رگناروک»

۱۰. «بلید رانر ۲۰۴۹»

بازسازی فیلم‌های قدیمی و اقتباس از کمیک بوک‌ها، نقشی تعیین‌کننده در باکس آفیس ۲۰۱۷ داشتند.

اما یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های سال فیلم «آن» بود. به گفته کیت سیمانتون دبیر ارشد فیلم آی‌ام‌دی‌بی اقتباس ترسناک از کتاب استیون کینگ در سال ۱۹۸۶ بر مبنای تعداد مشاهده صفحه مربوط به آن از سوی مخاطبان، برترین فیلم سال شده است. در عین حال ستاره این فیلم نیز به فهرست ۱۰ ستاره برتر ۲۰۱۷ راه یافته که کسی نیست جز بیل اسکارسگرد که با تصویر کردن چهره پنی‌وایس دلقک در راس فهرست برترین بازیگران سال ایستاده است. سوفیا لیلیس نیز برای بازی در نقش برلی مارش در جایگاه هفتم قرار گرفته است.

این سایت فهرستی از فیلم‌های مطرح سال ۲۰۱۸ نیز ارایه کرده که شامل این فیلم ها است:

۱. «انتقام‌جویان: جنگ بی‌نهایت»

۲. «پلنگ سیاه»

۳. ادامه بی‌نام «ددپول»

۴. «دنیای ژواسیک: سقوط پادشاهی»

۵.«تامب رایدر»

۶. «حاشیه اقیانوس آرام: طغیان»

۷. «شکارگر»

۸. «اوشن هشت»

۹و «ام‌آی ۶-ماموریت غیرممکن»

۱۰. «سولو-یک داستان جنگ ستاره‌ای»