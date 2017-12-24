پیام تسلیت سازمان منع سلاحهای شیمیائی به مناسبت شهادت علی خوش لفظ

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان منع سلاح های شیمیائی(OPCW) مستقر در هلند با ارسال نامه ای به همسر علی خوش لفظ از جانبازان شیمیائی کشورمان، ضمن تسلیت شهادت وی، علی خوش لفظ را یکی از سندهای گویای جمهوری اسلامی ایران در زمینه خلع سلاح شیمیائی نامیده است.

بنا بر اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند، «ماگدالنا اسپالینسکا» مسئول روابط عمومی سازمان منع سلاح های شیمیائی در پیام خود از شهادت علی خوش لفظ ابراز تاسف و با همسر و خانواده این شهید ابراز همدردی کرده است.

این مقام سازمان منع سلاح های شیمیائی در نامه خود تاکید کرده است، با شهادت علی خوش لفظ یکی از سندهای گویای ایران در زمینه خلع سلاح شیمیائی و یک دوست سازمان منع سلاح های شیمیائی از دنیا رفته است.

مسئول روابط عمومی سازمان منع سلاح های شیمیائی افزود: ما افتخار داشتیم در اکتبر گذشته (مهرماه ۱۳۹۶) میزبان علی خوش لفظ در مقر سازمان منع سلاح های شیمیائی باشیم. وی فردی بود که به اهمیت سازمان منع سلاح های شیمیائی برای پاکسازی جهان پی برده بود. ما از سفر ایشان به لاهه علی رغم بیماربودن بسیار سپاسگزار هستیم.

وی اضافه کرد :ما از سخنان وی در مورد تجربیات دردناکش راجع به گازهای سمی و مبارزه طولانی وی با اثرات این گازها در سال های پس از مصدوم شدن بسیار استفاده کردیم وسخنان وی در سازمان منع سلاح های شیمیائی یک پیام قوی علیه سلاحهای شیمیائی بود.

مسئول روابط عمومی سازمان منع سلاح های شیمیائی در پایان پیام خود به همسر شهید علی خوش لفظ تاکید کرده، ما را در غم خود شریک بدانید.