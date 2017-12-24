به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، استان‌های هرمزگان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خوزستان و قم میزبان نمایشگاه‌های استانی کتاب در ماه بهمن هستند و ناشران سراسر کشور می‌توانند از امروز تا پایان روز ۱۳ دی‌ماه به پایگاه الکترونیکی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به آدرس (www.icfi.ir) مراجعه و برای حضور در این نمایشگاه‌ها ثبت‌نام کنند.

نمایشگاه کتاب استان هرمزگان از ۱ تا ۷ بهمن، اصفهان از ۹ تا ۱۴ بهمن، کهگیلویه و بویراحمد از ۱۶ تا ۲۱ بهمن، ایلام از ۱۷ تا ۲۲ بهمن، خوزستان از ۲۵ تا ۳۰ بهمن و قم از ۲۵ بهمن تا ۵ اسفند برگزار می‌شوند.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه‌های کتاب استانی با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها برگزار می‌شود.