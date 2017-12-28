۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷

نماینده مردم زنجان و طارم:

نمایندگان فقط می‌توانند نقش ارشادی در انتصاب‌ها داشته باشند

زنجان-نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نمایندگان فقط می‌توانند نقش ارشادی در خصوص انتصاب‌هایی که صورت می‌گیرد، داشته باشند.

فریدون احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید اثر مثبتی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند، افزود: ما نماینده همه اقشار مردم هستیم، با این وجود شخصی که از سوی وزیر آموزش و پرورش برای تصدی این حوزه در استان زنجان انتخاب شده بود، فردی بومی بود.

وی با یادآوری اینکه انتصاب‌ها جزو اختیارات مدیران بوده و باید اجازه دهیم هر مدیری، تیم کاری‌اش را خود انتخاب کند و اگر تیم کاری توسط مدیر مربوطه بسته نشود، نمی‌تواند برای عملکرد خود در آینده پاسخ‌گو باشد، ادامه داد: نماینده مجلس نباید در اختیارات مدیران دخالت کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون دو وظیفه اصلی نماینده مجلس است و ما فقط می‌توانیم از مدیران سئوال کنیم که این اقدامی که انجام می‌دهید در مدار قانون است یا نه و اگر مدیران، کارآمد و قوی باشند، انتخاب خود را تغییر نمی‌دهند، چون حق قانونی آن‌ها است.

احمدی اظهار کرد: احساس می‌کنم ما باید در امور دخالت مثبت داشته باشم تا بتوانیم در جهت بهبود اوضاع گام برداریم.

وی ادامه داد: نقش نماینده مجلس در انتصابات نقش ارشادی دارد و نباید اختیارات مدیران را محدود کنیم؛ چرا که محدود شدن اختیارات مدیران، پاسخ‌گویی آن‌ها را در قبال عملکردشان نیز محدود خواهد کرد.

