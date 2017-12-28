فریدون احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید اثر مثبتی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند، افزود: ما نماینده همه اقشار مردم هستیم، با این وجود شخصی که از سوی وزیر آموزش و پرورش برای تصدی این حوزه در استان زنجان انتخاب شده بود، فردی بومی بود.

وی با یادآوری اینکه انتصاب‌ها جزو اختیارات مدیران بوده و باید اجازه دهیم هر مدیری، تیم کاری‌اش را خود انتخاب کند و اگر تیم کاری توسط مدیر مربوطه بسته نشود، نمی‌تواند برای عملکرد خود در آینده پاسخ‌گو باشد، ادامه داد: نماینده مجلس نباید در اختیارات مدیران دخالت کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون دو وظیفه اصلی نماینده مجلس است و ما فقط می‌توانیم از مدیران سئوال کنیم که این اقدامی که انجام می‌دهید در مدار قانون است یا نه و اگر مدیران، کارآمد و قوی باشند، انتخاب خود را تغییر نمی‌دهند، چون حق قانونی آن‌ها است.

احمدی اظهار کرد: احساس می‌کنم ما باید در امور دخالت مثبت داشته باشم تا بتوانیم در جهت بهبود اوضاع گام برداریم.

وی ادامه داد: نقش نماینده مجلس در انتصابات نقش ارشادی دارد و نباید اختیارات مدیران را محدود کنیم؛ چرا که محدود شدن اختیارات مدیران، پاسخ‌گویی آن‌ها را در قبال عملکردشان نیز محدود خواهد کرد.