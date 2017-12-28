این اپلیکیشن صورت شما را مخفی می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل، یک برنامه نویس ژاپنی مشغول ساخت اپلیکیشنی است که صورت فرد را در ویدئوها و تصاویر پنهان می کند.

کازائونوشیرو مدیر ارشد اجرایی شرکت تولید بازی رایانه ای ViRD در همین راستا ویدئوی کوتاهی منتشر کرده که در آن صورتش پشت پس زمینه آشپزخانه پنهان شده است. البته این برنامه هنوز کامل نیست و بالا و گوشه های صورت نوشیرو هنوز مشخص هستند و به نظر می رسد او ماسکی به صورت زده است.

اما ماسک به طور کامل دیوار پشت سر را تقلید کرده و به طور نامحسوس با پس زمینه درآمیخته است.

نوشیرو در توییتر خود اعلام کرده این اپلیکیشن را در Unity ساخته است. Unity یک موتور تولید بازی است که شرکت Unity Technologies آن را ارائه کرده است.