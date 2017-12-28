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۸ دی ۱۳۹۶، ۰:۱۴

طرح مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مقابله با فعالیت های ایران

طرح مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مقابله با فعالیت های ایران

آمریکا و رژیم صهیونیستی قصد دارند در طرحی مشترک، با برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران مقابله کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی، واشنگتن و تل آویو با تشکیل کارگروه هایی مشترک، به دنبال متوقف کردن پیشرفت برنامه هسته ای و موشکی ایران و جلوگیری از نفوذ منطقه ای این کشور هستند.

بر این اساس هیئت هایی از آمریکا و رژیم صهیونیستی طی نشست هایی مشترک، طرحی را علیه ایران به اجرا گذاشته اند که طی آن تلاش می شود از پیشرفت و افزایش قدرت ایران جلوگیری شود.

این تصمیم در دیدار دو هفته پیش هیئتی اسرائیلی متشکل از مشاور امنیت ملی نتانیاهو و دیگر مقامات نظامی و اطلاعاتی این رژیم با گروهی از مقامات آمریکایی از جمله مشاور امنیت ملی کاخ سفید و نمایندگان نظامی و اطلاعاتی آمریکا در واشنگتن اتخاذ شده است.

به گفته یک مقام آمریکایی، دو طرف پس از چند دور گفتگو، راهبرد مشترکی را با تشکیل چهار کارگروه علیه ایران تعریف کرده اند.

هدف از این اقدام که فعالیت های دیپلماتیک تا عملیات های اطلاعاتی را شامل می شود، عملی کردن تصمیمات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در خصوص ایران عنوان شده است.

کد مطلب 4185566

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