رئال نیاز به خرید مهاجم دارد/ بهترین گزینه، «هری کین»

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسپانیایی مارکا در گزارشی مدعی شده تیم فوتبال رئال مادرید به هری کین، مهاجم تاتنهام چراغ سبز نشان داده و می‏‌خواهد این بازیکن را به خدمت بگیرد. پیش از این هم شایعاتی مبنی بر این که رئال می‏‌خواهد بازیکنی را رقم هنگفت به خدمت گیرد به میان بود و حالا رسانه‎ها معتقدند این بازیکن هری کین، بهترین گلزن سال ۲۰۱۷ اروپا است.

مارکا چندی پیش نظرسنجی‏‌ای آنلاین برگزار کرد و حدود ۱۰۰ هزار نفر در آن شرکت کردند. از این تعداد ۸۵ درصد موافق بودند که تیم سفیدپوش نیاز به خرید زمستانی دارد. در نظرسنجی دیگر بخش عمده‎ای از شرکت‎کنندگان هری کین را مناسب این تیم دانسته بودند. بعد از هری کین نیمار، کیلیان امباپه، ادن هازارد و روبرت لواندوفسکی دیگر بازیکنانی بودند که از نظر هواداران رئال باید برای خریدشان اقدام کند.

جالب اما اینجاست در نظرسنجی‏ای دیگر از هواداران پرسیده شده که کدام بازیکنان لیاقت حضور در رئال را ندارند و باید از این تیم خارج شوند. جواب این نظرسنجی دور از ذهن هم نیست و بیشترین رای مربوط به کریم بنزما بوده است. نفر بعد از او گرت بیل است.