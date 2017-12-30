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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

نظرسنجی مارکا

رئال نیاز به خرید مهاجم دارد/ بهترین گزینه، «هری کین»

رئال نیاز به خرید مهاجم دارد/ بهترین گزینه، «هری کین»

در نظرسنجی مارکا هواداران رئال بازیکن مناسب برای این تیم را انتخاب کردند و معتقدند این تیم باید هری کین را از تاتنهام به خدمت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسپانیایی مارکا در گزارشی مدعی شده تیم فوتبال رئال مادرید به هری کین، مهاجم تاتنهام چراغ سبز نشان داده و می‏‌خواهد این بازیکن را به خدمت بگیرد. پیش از این هم شایعاتی مبنی بر این که رئال می‏‌خواهد بازیکنی را رقم هنگفت به خدمت گیرد به میان بود و حالا رسانه‎ها معتقدند این بازیکن هری کین، بهترین گلزن سال ۲۰۱۷ اروپا است.

مارکا چندی پیش نظرسنجی‏‌ای آنلاین برگزار کرد و حدود ۱۰۰ هزار نفر در آن شرکت کردند. از این تعداد ۸۵ درصد موافق بودند که تیم سفیدپوش نیاز به خرید زمستانی دارد. در نظرسنجی دیگر بخش عمده‎ای از شرکت‎کنندگان هری کین را مناسب این تیم دانسته بودند. بعد از هری کین نیمار، کیلیان امباپه، ادن هازارد و روبرت لواندوفسکی دیگر بازیکنانی بودند که از نظر هواداران رئال باید برای خریدشان اقدام کند.

جالب اما اینجاست در نظرسنجی‏ای دیگر از هواداران پرسیده شده که کدام بازیکنان لیاقت حضور در رئال را ندارند و باید از این تیم خارج شوند. جواب این نظرسنجی دور از ذهن هم نیست و بیشترین رای مربوط به کریم بنزما بوده است. نفر بعد از او گرت بیل است. 

کد مطلب 4186054

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