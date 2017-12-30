دیدار وحید هاشمیان با وزیر ورزش و جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر ، وزیر ورزش و جوانان در دیدار با وحید هاشمیان با اشاره به اهمیت استفاده از تجربه ورزشکاران تحصیلکرده ورزش ایران بعد از دوران قهرمانی گفت: ما در حال فراهم کردن زمینه برای حضور بیشتر جوانان در مدیریت ورزش کشور هستیم و این راهبرد مهم که بر گرفته از توصیه های ریاست جمهوری است نیاز به جوانان با تجربه ، تحصیلکرده و خوشنام ورزش کشور دارد

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد : این فضای جدید که شما به خوبی در انتخابات فدراسیون های ورزشی با انتخاب چهره های جوان و کارشناس توسط مجامع شاهد هستید بخشی از راهبرد ورزش کشور برای رویش مدیران خوش فکر و تحصیلکرده از بدنه قهرمانان و ورزشکاران است

سلطانی فر گفت : در ادارات کل استانی هم همین روال را حاکم کردیم و حضور مدیران زن و جوانانی با سن مدیریتی کمتر از چهل سال که عملکردشان در طی یکسال گذشته رضایت جامعه ورزش را بدنبال داشته ، نمایانگر عزم دولت و وزارت ورزش و جوانان برای مشارکت مدیران جوان و زنان در تصمیم سازی های آینده کشور و نظام است

وزیر ورزش و جوانان با تقدیر از زحمات هاشمیان برای سالهای زیادی که در خدمت فوتبال و تیم ملی ایران بود گفت : آقای هاشمیان از جمله ورزشکاران با اخلاق ، پر تلاش و بادانش فوتبال ایران است و خوشحالم بعد از سالهای موفق حضور در تیم ملی فوتبال ایران و سطح اول باشگاهی جهان ، مسیر خوبی را برای اموختن و بالابردن دانش مربیگری خود در پیش گرفته است و من هم به لحاظ دانش فوتبال و هم دانش مدیریتی جایگاه خوبی را برای آقای هاشمیان پیش بینی می کنم

هاشمیان نیز در حاشیه این دیدار گفت : توجه وزیر به قهرمانان و ورزشکاران ایران برای من مهم است و خوشحالم که وی از من دعوت کرد به دیدنشان بروم.

وی در پایان درباره امکان حضورش در بدنه مدیریتی ورزش و فوتبال ایران گفت : من مسیری را برای طی کردن مراحل مربیگری در سطح خوب بین المللی آغاز کرده ام و بر آن تاکید دارم و امید وارم روزی بتوانم در خدمت ورزش کشورم باشم و برای حضورم در عرصه مدیریتی فوتبال نیاز به تجربه بیشتر دارم و خوشحال خواهم شد در آینده نزدیک این اتفاق بیقتد و در خدمت ورزش و فوتبال ایران باشم