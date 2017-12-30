مردم ایران حماسه ای دیگر رقم زدند/ ۹ دی روز مبارزه با فتنه و نفاق

به گزارش خبرگزاری مهر همزمان با سالروز یوم الله ۹ دی، آحاد مردم ولایتمدار ایران اسلامی در سراسر کشور بر راه پر امید انقلاب تحت ولایت ولی امر مسلمین جهان تاکید کردند.

مراسم بزرگداشت سالگرد حماسه ۹ دی صبح امروز تهران با حضور اقشار مختلف مردم و با سخنرانی آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و عضو مجلس خبرگان رهبری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم گروههای مختلف مردم با در دست داشتن پلاکاردها و دست نوشته هایی با مضامین محکومیت فتنه ۸۸ و تجدید میثاق با آرمان های امام و رهبری، بر پایبندی خود به اصول و مبانی انقلاب و حراست از این آرمان ها تاکید کردند.

آیت الله اراکی در این مراسم گفت: ما فرزندان ایثار و مقاومت هستیم. دشمن بداند که توطئه های او در اراده ملت خللی ایجاد نمی کند. ما دست فتنه و توطئه را خوانده ایم؛ ما سابقه چند صدساله ایستادگی و پایداری داریم، ما در برابر طاغوت، شاه و آمریکا ایستادیم و تا زمانی که این ها را از ملت ایران مایوس نکنیم، دست از مقاومت برنمی داریم.

پس از پایان این مراسم، مردم از شبستان اصلی مصلی تا خروجی آن در کنار ایستگاه متروی شهید بهشتی راهپیمایی کردند.

لعنت خدا بر کسانی که شهد شیرین انتخابات سال ۸۸ را بر کام مردم تلخ کردند

در استان ایلام نیز قشرهای مختلف مردم، طلاب حوزه های علمیه و مسئولان استان برای بزرگداشت یاد حماسه آفرینی ملت ایران در نهم دی گرد هم آمده اند تا ضمن اعلام میثاق مجدد با ولایت، بر دفاع همه جانبه از انقلاب و نظام اسلامی تأکید کنند.

در این مراسم سردار محمدرضا شعبانی جانشین دانشگاه امام حسین (ع) در اجتماع عظیم مردم ایلام در سالروز ۹ دی گفت: لعنت خدا بر کسانی که شهد شیرین انتخابات سال ۸۸ را بر کام مردم تلخ کردند.

وی گفت: چرا عده ای مردم را به خیابان ها کشاندند و باعث شدند تا این همه خسارات مالی و جانی به وجود آید.

سردار شعبانی تصریح کرد: در حوادث فتنه بسیاری از زنان بد و فاحشه که به سفارتخانه ها وصل بودند دستگیر شدند که جای تفکر فراوان دارد.

وی افزود: فتنه گران در روز عاشورا پرچم های امام حسین را به آتش کشیدند و این مردم بودند که بساط آنها را در ۹ دی جمع کردند.

سردار شعبانی با اشاره به اینکه هنوز بر سر و صورت برخی ها غبار فتنه نمایان است، گفت: مسئولان باید به مردم اقتدا کنند که همیشه در صحنه ها پیشقراول هستند.

وی بیان داشت: بعضی ها در جریان فتنه کم آوردند و افرادی به اراذل و اوباش پول ها می دادند تا میادین پایتخت را به آشوب بکشند.

جانشین دانشگاه امام حسین (ع) گفت: در جریان فتنه چهار دیپلمات که در فتنه نقش داشتند حضور فعال در تحرکات سال ۸۸ داشتند.

وی بیان داشت: ما در این ۳۹ سال پیش روندگی داشتیم و امروز به درختی تنومند تبدیل شده ایم، تحریم ها و قطعنامه ها علیه ایران اسلامی به خاطر حمایت از مظلوم است و آمریکا آن را تروریست می خوانند.

سردار شعبانی تصریح کرد: فتنه یک خط قرمز است و مسئولان باید خطوط خود را با فتنه مشخص کنند.

ملت ایران همچنان پای انقلاب، ولایت و دین خود ایستاده است

مراسم گرامیداشت روز بصیریت در سراسر استان کرمانشاه از جمله در مناطق اهل سنت و زلزله زده استان نیز با شور و حال خاصی برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام علی شیرازی، نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه اظهار داشت: اگر امتی به سمت نور حرکت کرد، سرپرستی این جامعه به دست خدا می افتد و خداوند والی این جامعه می شود و هر زمان جامعه ای از ظلمت عبور کرده و به سمت نور برود آن ایام، ایام الهی می شود.

وی با اشاره به آیات قرآن در این زمینه تصریح کرد: طبق آیات قرآن این روزها باید در جامعه و متن مردم پر رنگ شود تا نسل های امروز و نسل آینده بداند چه عظمت هایی می توان آفرید.

سخنران مراسم گرامیداشت ۹ دی در کرمانشاه افزود: این عظمت ها که می توان آفرید عامل عزت جامعه اسلامی و بزرگی یک ملت است.

این مسئول با بیان اینکه یکی از این ایام الله نهم دی ماه است، گفت: در سال ۸۸ ملت ایران در تمام شهرها و روستاها یک حماسه عظیم آفریدند.

حجت الاسلام شیرازی با اشاره به حمله صدام طی جنگ ۸ ساله به کشور گفت: تجاوز وحشیانه صدام با پشتیبانی بسیاری کشورها آمدند تا جمهوری اسلامی را از بین ببرند اما نتوانستند. امروز امت اسلامی عراق در کنار ملت ایران در مقابل آمریکا، اسرائیل، داعش و دشمنان بشریت ایستاده است. این عزت انقلاب اسلامی و ملتی است که زیر چتر ولایت سینه می زند و از ولایت و رهبری فاصله نمی گیرد.

وی ادامه داد: در عرصه تهاجم فرهنگی هم نتوانستند، پس آمدند در سال ۸۸ با یک برنامه تدوین شده ۲۰ ساله وارد یک فاز جدید شدند و پشت پرده برنامه ریزی کردند که فتنه هایی را شکل دهند. آمدند برنامه ریزی کردند که بتوانند با یک انقلاب ننگین، جمهوری اسلامی را متلاشی کنند.

نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: ایشان در روزهای آغازین فتنه ۸۸ در خطبه های نماز جمعه تهران فرمودند، آنها خیال کردند که ایران گرجستان است و می توانند ملت ایران را فریب دهند، اختلاف بیندازند و انقلاب را شکست دهند.

شیرازی تصریح کرد: طراحی فتنه ۸۸ یک طراحی پیچیده بود و برنامه ریزی کرده بودند. کسی باور نمی کرد و حتی در روزنامه یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری علیه امام (ره) و انقلاب وارد فاز شدند.

نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه خاطر نشان کرد: برای تجلیل از شاه معدوم ایران مقاله نوشتند و از خاندان پهلوی و فرح پهلوی هم در روزنامه اعتماد ملی و هم در روزنامه اعتماد تجلیل کردند و تصور می کردند که همه چیز تمام شده است.

وی افزود: در برخی روزنامه ها حتی از نخست وزیران دوران طاغوت تجلیل کردند و انگلیسی ها، آمریکایی ها، اماراتی ها و آلمانی ها کنفرانس تشکیل دادند و برنامه ریزی کردند و عده ای را از ایران به آن کشورها بردند و آموزش براندازی دادند. بعدا آمدند بیان کردند که اشتباه کردیم و زمانی این را گفتند که فتنه شکست خورده بود و به هدف نرسیدند. تصور می کردند که به هدف می رسند.

وی گفت: بعضی ها هم در کشور غافل شدند و بر تبل تقلب کوبیدند. مقام معظم رهبری فرمودند، این آقایانی که می گفتند در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده است، در جلسات خصوصی خود می گویند که تقلبی در کار نبود و امکان تقلب وجود نداشت. چرا این حرفها را نمی آیند علنا در میان مردم بزنند.

شیرازی ادامه داد: برخی امروز در کشور می گویند که سران فتنه باید آزاد باشند، آزاد باشند که فتنه کنند؟ نخیر ملت انقلابی ایران، شهید داده و ملت غیور کرمانشاه اجازه نمی دهد که فتنه گران دوباره درون این کشور بیایند و فتنه کنند و بخواهند انقلاب ما را تضعیف کنند. این ملت پای ارزش ها، انقلاب، ولایت و دین خود ایستاده است.

دشمنان نظام می خواهند پیروزی ملت ما را به عقب اندازند

مردم انقلابی استان خراسان رضوی نیز با حضور پرشور خود در سالروز حماسه عظیم ۹ دی یکبار دیگر پایندی خود به انقلاب و ارمان های شهدا و امام و رهبری تاکید کردند.

حجت الاسلام علیرضا پناهیان در جمع راهپیمایان حماسه ۹ دی که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهار کرد: ۹ دی جشن پایان یکی از فتنه ها نبود بلکه ۴۰ سال است در معرض این فتنه ها هستیم و دشمنان می خواهند مقدماتی را برای فروپاشی این نظام از درون به وجود آورند.

وی افزود: دشمن با حرکت های تروریستی که در برخی از نقاط انجام داده و با جنگ تحمیلی دنبال این فروپاشی بوده و تاریخ ثابت کرد این حرکت به ضرر دشمن و به نفع ما تمام شد و فصل جدیدی در تاریخ ملت ایران رقم خورد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به فتنه هایی که در تمام این سال ها دشمن در صدد آن بوده است گفت: یورش های خیابانی در سال ۶۰ از جمله فتنه دشمن است که این مورد هم موجب اتحاد بیشتر ملت ایران شد. دشمنان ما زمانی که نتیجه نگرفتند با نفوذ در برخی بزرگان این نظام می خواستند فتنه جدیدی را ایجاد کنند و باز بی ثمر ماندند.

وی با اشاره به ادعای تقلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری کشور تصریح کرد: اگر در انتخابات تقلب شود ناموس سیاسی دولت مخدوش شده است. عده ای بعد از دوران اصلاحات ادعای تقلب کردند و تقاضای باطل شدن آن را داشتند. رهبر انقلاب باز هم در مقابل فتنه انتخابات ایستادند و یک مورد دیگر در مجلس و در دوران اصلاحات و در انتخابات بود. بعدها در انتخابات ۸۴ هم رهبر ایستادگی کردند. در انتخابات ۸۸ آخرین اقدام علنی با باور برخی توام شد.‌ فتنه ۸۸ بعد از سخنرانی رهبر جمع شده بود. آنها کشته سازی کردند تا کشته ها را بر گردن نظام بیاندازند.

استاد حوزه بیان کرد: برای حماسه ۹ دی هیچ کس از مردم دعوت نکرد و آنها خودشان آمدند. از این رو ۹ دی را باید جشن گرفت.

وی با اشاره به سخنان پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه فتنه در آخرالزمان منافقین را نابود می کند گفت: در آخر الزمان که امیدواریم در آن لحظات قرار گرفته باشیم، فتنه ها نابود می شوند. هر کسی حرف غلطی در این کشور بزند به شدت رسوا خواهد شد، این خاصیت آخرالزمان است که سرعت رسواسازی بالا است و دشمنان باید روز به روز بیشتر رسوا شوند. در آخرالزمان فتنه های سیاسی اعم از داخلی خارجی به سرعت برملا می شود.‌

پناهیان افزود: روز به روز وضعیت طوری پیش می رود که دشمنان نظام ناامیدتر می شوند و فقط می خواهند پیروزی ملت ما را به عقب اندازد و هزینه ما را بیشتر کنند. دشمنان ما کور خوانده اند که مدل انقلاب های رنگی را در کشور ما پیدا کنند. ما مدل مقاومت خودمان را داریم. مدل مقاومت ما به منطقه صادر شده است.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: این ۹ دی را در میان زندگی خود جاری کنیم و مطمئن باشیم تمرکز قدرت و ثروت در برخی ادارات از بین خواهد رفت. دولتمردان به قدرتمند شدن مردم کمک کنند و از این تظاهرات خودجوش الهام بگیریم. در میان دولتمردان و عالمان و نخبگان کسانی باشند که جلوی فساد را بگیرند.

وی گفت: دشمنان ما می دانند با ایجاد نارضایتی عمومی نمی توانند فتنه برای ما رقم بزنند. ما در مقابل نارضایتی تراشی نیاز به یک هوشیاری و بسیج عمومی داریم برای اینکه بتوانیم زندگی مردم را رونق ببخشیم، صرفا نباید به دولت نگاه کنیم بخشی از کار به دست خودمان است که جلوی فتنه را بگیریم. این طور نباشد مسئولان به مردم بی اعتنا باشد. دولتمردان در این بسیج عمومی از مردم عقب نیفتند.

فتنه گران در سال ۸۸ به دنبال براندازی نظام بودند

آئین بزرگداشت ۹ دی ماه مردم شهیدپرور استان خوزستان نیز با حضور پرشور مردم این دیار برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی سعیدی در آئین بزرگداشت سالروز حماسه ۹ دی مردم اهواز که در حرم علی ابن مهزیار اهوازی برگزار شد اظهار کرد: روز ۹ دی هر سال، یادآور حماسه آفرینی مردم ایران برای مقابله با فتنه ای بود که به منظور تضعیف حاکمیت الهی بود و حضور با صلابت مردم، این فتنه را خنثی کرد.

وی افزود: شک نکنید که فتنه ۸۸ نه اولین فتنه در ایران بود و نه آخرین آن خواهد بود ولی فتنه گران بدانند مردم ایران با درک درستی که از پیامدهای این گونه حوادث دارند، در این شرایط بی تفاوت نخواهند بود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه فتنه ۸۸ عبرت های بی شماری برای این کشور داشت، بیان کرد: آمریکا برای براندازی انقلاب های مختلف در کشورهای مختلف، شیوه های مختلفی دارد و برای برخی ها از شیوه سخت افزاری و برای برخی دیگر از شیوه نرم استفاده می کند. برای نمونه در عراق و افغانستان و در کل ۲۲ کشور به صورت مستقیم حمله نظامی کرد ولی همین آمریکا در کشورهای دیگر مثل شوروی سابق یا اوکراین شیوه نرم را در پیش گرفته است.

حجت‌الاسلام سعیدی ادامه داد: جنگ نرم برای آمریکا و کشورهای غربی هزینه ای به مراتب کمتر نسبت به جنگ دارد و آنها با همین کار، شوروی را ساقط و یک امپراطوری را از صحنه خارج کردند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان هر دو شیوه را برای مقابله با کشورمان در پیش گرفته اند، بیان کرد: آنها ابتدا با جنگ نیابتی توسط صدام حرکت به سمت مقابله با ایران حرکت کرده اند. بعد از آن متوصل به شیوه های محاصره اقتصادی رفتند و در نهایت به سمت جنگ نرم رفتند. ملت باید بدانند که هدف همه این موارد نابودی انقلاب است و برای دشمن تعامل و مذاکره با محاصره و جنگ فرقی نمی کند.

حجت‌الاسلام سعیدی افزود: فتنه ۸۸ در واقع یک کودتای مخملی بود و جریانی که به دنبال حاکم کردن تفکر خود بودند و احساس می کردند جلوی این تفکر از سوی گروه های انقلابی گرفته شده است، با ایجاد فتنه به دنبال یک جنگ نرم برای براندازی بودند.