سناتور آمریکایی: ترامپ ممنوعیت مهاجرتی اتباع ایرانی را لغو کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «تیم کین» عضو کمیته‌های روابط خارجی و نیروهای مسلحِ سنای آمریکا و نامزد دموکرات پست معاونت ریاست‌جمهوری در انتخابات ۲۰۱۶، در صفحه توئیتر خود نوشت: بزرگترین گامی که آمریکا می‌تواند در راستای حمایت از جنبش دموکراسی ایران بردارد این است که منع سفر اتباع ایرانی به آمریکا را لغو کند.

گفتنی است اشاره وی به فرمان ضد مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا علیه ۶ کشورعمدتاً مسلمان است که شامل ایران نیز می‌شود.

این درحالی است که «سامانتا پاور» سیاستمدار و سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد (۲۰۱۷-۲۰۱۳) نیز روز دوشنبه در پیامی توئیتری به رفتار و سیاستهای ضد‌ و نقیض و دوگانه دولت ترامپ در قبال مردم ایران واکنش نشان داد.

وی در صفحه توئیتر خود و در پاسخ به پیام توئیتری «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید، با لحنی کنایه آمیز نوشت: ما در کنار مردم ایران می ایستیم، آنقدری که به آنها اجازه ورود به اینجا [آمریکا] را نخواهیم داد!

گفتنی است سخنگوی کاخ سفید در پیام توئیتری خود ضمن حمایت از اغتشاشات روزهای اخیر در ایران، مدعی شده بود که آمریکا با مردم ایران است!