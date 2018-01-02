دولت و مجلس در مسیر حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاکری صبح امروز در نشست خبری بررسی و تحلیل حوادث و اتفاقات اخیر در برخی شهرها که در خبرگزاری مهر برگزار شد، اظهار داشت: محاسباتی که آمریکایی‌ها از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون داشته‌اند، دچار مشکل بوده و آنها به درستی نتوانسته اند گفتمان امام خمینی (ره) و مکتب اسلام ناب را بشناسند و به تناوب، از مردم ایران هم ارزیابی درستی نداشته اند؛ به همین دلیل علیرغم هزینه‌های بسیار، نتوانسته‌اند نتیجه‌ مطلوبی حاصل کنند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی با توجه به ریشه‌های دینی که در میان مردم دارد، می‌تواند هر تهدیدی را تبدیل به فرصتی‌ سازنده کند و این مهم را از همان ابتدای انقلاب و با تسخیر لانه جاسوسی نشان دادند که با وجود تهدیدهای فراوانی که دشمنان کرده بودند، نتوانستند نتیجه‌ای بگیرند و این مسئله تبدیل به فرصتی برای ملت ایران شد. آخرین تصویری را که می‌توانیم مشاهده کنیم، این است که انقلاب اسلامی، آمریکا را در صحنه بین‌المللی به دنبال خود می‌کشد و آنها در قبال ما منفعل عمل می‌کنند.

دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، توجه به ساختار داخلی کشور و جایگاه نهادهایی همچون دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای اداره امورات مردم، بسیار مهم دانست و گفت: در داخل کشور ما هیچ مسئله پنهانی نداریم و همه چیز در مقابل چشم مردم به صورت آشکار وجود دارد و این مهم برمی‌گردد به رهبری و نظام و جلساتی که ایشان با دانشجویان و اقشار مختلف مردم دارند که در این جلسات به صورت حضوری، مطالب و سؤال‌ها مطرح می‌شود.

شاکری ادامه داد: تأکید مقام معظم رهبری در شعار سال به خوبی قابل مشاهده است؛ یعنی اقتصاد مقاومتی و توجه به تولیدات داخلی که این نشان می‌دهد مسیر انقلاب توسط ایشان به درستی رصد شده است و دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در ارائه و تصویب لوایح، به درستی برای ریل‌گذاری مسیر انقلاب عمل کنند تا نتیجه آن، این بشود که علیرغم فشار سنگینی که استکبار جهانی بر کشور دارد و تلاش می‌کنند تا با این فشارها، شتابی را در داخل کشور بوجود بیاورند و اعتراض را تبدیل به اغتشاش کنند، بتوانیم مسیر را به درستی طی کنیم.

وی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور گفت: در سخنان رئیس‌جمهور به درستی بر وحدت قوا و طی مسیر اقتصاد مقاومتی تأکید شد و به نظر من نیز یک نگاه ملی در تمایز گذاشتن میان اعتراض و اغتشاشات وجود دارد که نگاه خوبی برای ادامه مسیر انقلاب است.

دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی تأکید کرد: باید به دور از همه هیاهوهایی که وجود دارد، به مطالبات مردم بپردازیم، زیرا بحث اشتغال، مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌های اجتماعی، مسائل بسیار مهمی است که دولت و مجلس و همه مسئولان باید به آن توجه کنند.

شاکری تصریح کرد: اگر کسی ایرانی و انقلابی واقعی است، باید به دولت کمک کرده تا در مسیر انجام وظایفش به خوبی عمل کند. دولت نیز باید سیاست‌های کلی نظام و خواست مقام معظم رهبری را در لوایحی که تهیه و به مجلس ارائه می‌کند، مد نظر قرار دهد و مجلس نیز باید براساس سیاست‌های کلی نظام و در جهت حل مشکلات عمل کند.

وی با بیان اینکه راهی جز حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات معیشتی مردم نداریم، افزود: دشمنی ها در چند سال اخیر نشان داده که با نگاه به بیرون نمی توانیم مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم زیرا راهی که غربی ها می روند به سمتی است که ما را از درون دچار مشکل کنند. پس باید اقتصاد مقاومتی را به طور جد در دستور کار قرار دهیم و اگر در این مسیر نیاز به پوست اندازی و تغییر برخی افراد و کارشناسان وجود دارد آن را انجام دهیم تا اقتصاد مقاومتی در باور مدیران وجود داشته باشد تا بتوانیم مطالبات مردم را تامین کنیم.

شاکری در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دولت همیت و توان لازم برای حل مشکلات را دارد، گفت: با توجه به وعده هایی که دولت در ایام انتخابات و پس از آن داد نشان می دهد که این فهم وجود دارد اما اینکه این موضوع چقدر در میان مدیران دولتی جا افتاده است، جای بحث دارد.

وی افزود: شما وقتی می خواهید بحث بیکاری که شعار سال ۹۶ بود را در سال ۹۷ حل کنید، وقتی ۱۰ درصد بودجه بیشتر عمرانی نیست این به معنی تعطیلی این بخش است. شما وقتی حدود ۶۰۰ پروژه ملی و ۶ هزار پروژه استانی دارید و فقط ۱۰ درصد بودجه می خواهد در این حوزه ورود کند، این مسئله نمی تواند به نتیجه برسد.

دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی گفت: شعارهایی را که رئیس جمهور از مطالبات مردم به درستی فهم کرده است باید در برنامه ریزی و ارائه لایحه لحاظ شود.

شاکری افزود: ما پی در پی سهم وعده هایمان زیاد می‌شود و با نمایش آماری که همه چیز را شکوفا نشان می دهد، مطالبات مردم را بالا می بریم به طوری که آنها دیگر وعده های بعدی را نمی پذیرند و به نوعی باعث ایجاد معضلات فرهنگی می شویم.

وی گفت: وقتی گفته می‌شود که کالایی در کشور تولید می‌شود وارداتش حرام است، این مسئله کاملا روشن است و جای «ان قلت» ندارد. کالایی در کشور تولید می‌شود و می بینیم که همان کالا وارد کشور می‌شود.

دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی افزود: همه قوا باید خود را ذیل قانون و سیاست های کلی نظام تعریف کنند و نگوییم که اگر موردی تصویب شد مشکلی نیست و اگر نشد دیگر کاری از ما بر نمی آید.

شاکری ادامه داد: برنامه ششم توسعه حدود ۳۶ درصد از سیاست های کلی نظام فاصله داشت. این مسئله شدنی نیست و ما را به نتیجه نمی رساند. ما باید اجازه بدهیم که مجلس در نقد لایحه به طور باز عمل کند.

وی گفت: اگر تک صدایی ایجاد کنیم و بگوییم که صدای قوه مجریه بلندتر است و مجلس که در رأس امور است، نتواند در جایگاه خود عمل کند، در این صورت تعامل مناسب شکل نخواهد گرفت.

دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی گفت: اگر وزرا در جهتی حرکت می کنند که منجر به اقتصاد مقاومتی نمی شود مجلس جلوی آنها بایستد. ما دنبال مصلحت اندیشی هایی می رویم که بعضا طمع های انتخاباتی هم در آنها وجود دارد؛ خروجی این روش، به اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصاد منجر نمی شود.

شاکری در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه احزاب اصولگرا برای کمک به دولت چه برنامه ها و طرح هایی دارند، گفت: اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام گنگ نیست. ما نباید مدام در صندوق ذخیره ارزی که همان نفت است دست ببریم. همچنین جلوگیری از قاچاق مسئله مبهمی نیست.

وی افزود: ما اصلا مطابق برنامه حرکت نمی کنیم و می خواهیم مصوبه و برنامه ای را از مجلس بگیریم که به نوعی خواسته خود انجام شود.

دبیرکل جمعیت جانبازان تصریح کرد: الان دوگانه اصلاح طلبی و اصولگرایی در این زمینه ها وجود ندارد، مسائل اقتصادی کاملا کارشناسی است. وقتی مسائل کارشناسی مطرح می‌شود نظر همگان واحد است و راهکارهای مطرح چندان فاصله ای از هم ندارد.