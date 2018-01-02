به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «آخرین جدای»، «دیو و دلبر» و «زن شگفت‌انگیز» که در راس فهرست پرفروش‌های سال ۲۰۱۷ جای دارند، فیلم‌هایی هستند که زنان نقش اصلی آن را برعهده دارند.

در سالی که هالیوود با توفانی از سوءاستفاده جنسی از زنان به لرزه درآمد و با موقعیت خاص علیه مردان سلطه گر روبه رو شد، نتیجه جالبی نیز در بازار فیلم به دست آمد و سه فیلمی که در راس باکس آفیس قرار گرفتند با شخصیت‌های اصلی زن ساخته شده بودند.

«جنگ ستارگان: آخرین جدای» محصول دیزنی، «دیو و دلبر» که نسخه زنده انیمیشنی به همین نام بود و «زن شگفت‌انگیز» از دنیای ابرقهرمانان مارول همه با تمرکز بر شخصیت اصلی و قهرمانی ساخته شدند که زن بوده‌اند.

آخرین باری که سه فیلم با قهرمانان زن در راس باکس آفیس آمریکا قرار گرفتند سال ۱۹۵۸ بود که «اقیانوس آرام جنوبی»، «آنتی مام» و «گربه‌ای روی شیروانی دغ» پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا شده بودند.

پنج فیلم اول بر مبنای آمار فروش در هالیوود عبارتند از:

۱.«جنگ ستارگان: آخرین جدای» با فروش ۵۳۳.۱ میلیون دلار

۲. «دیو و دلبر» با فروش ۵۰۴ میلیون دلار

۳.«زن شگفت انگیز» با فروش ۴۱۲.۶ میلیون دلار

۴.«محافظان کهکشان قسمت دوم» با فروش ۳۸۹.۸ میلیون دلار

۵.«اسپایدرمن: به خانه آمدن»با فروش ۳۳۴.۲ میلیون دلار

البته سال ۲۰۱۷ فیلم‌های قابل توجه دیگری با تمرکز بر شخصیت زنان ساخته شد که «شکل آب»، «پست»، «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری» و «من، تونیا» از جمله آنها هستند اما به معنی پرفروش شدن آنها نیست.