شیراز میزبان شاعران انقلابی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر؛ شهر شیراز میزبان هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب می شود. این رویداد حوزه شعر و ادبیات که به همت موسسه فرهنگی و هنری سپهر سوره هنر برگزار می شود، در حال حاضر در مرحله داوری آثار قرار دارد و ششم بهمن ماه سال جاری برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.

مراسم افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب نیز پنجم بهمن ماه در جوار آراگاه حضرت حافظ برگزار شده و برگزیدگان بخش های مختلف نیز ششم بهمن ماه در مسجد نصیرالملک معرفی می‌شوند.

این جشنواره امسال کار خود را در سه بخش شعر نو، شعر کهن و پژوهش دنبال می کند. ۷۲۰ اثر به دبیرخانه این رویداد ارسال شده و نسبت به دوره ششم با رشد حدود ۵۰ درصدی رو به رو بوده است.

مصطفی علیپور، سید احمد نادمی، مرتضی کاردر داوری اشعار نو، فریبا یوسفی، محمد کاظم کاظمی و زهیر توکلی داوری اشعار کهن و مریم جعفری آذرمانی، عبدالحمید ضیایی و قربان ولیئی نیز داوری مقالات علمی و پژوهشی این جشنواره را برعهده دارند.