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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱

شیراز میزبان شاعران انقلابی می شود

شیراز میزبان شاعران انقلابی می شود

برگزیدگان هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب حوزه هنری ششم بهمن ماه در شهر شیراز معرفی می شوند. 

به گزارش خبرگزاری مهر؛ شهر شیراز میزبان هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب می شود. این رویداد حوزه شعر و ادبیات که به همت موسسه فرهنگی و هنری سپهر سوره هنر برگزار می شود، در حال حاضر در مرحله داوری آثار قرار دارد و ششم بهمن ماه سال جاری برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.  

مراسم افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب نیز پنجم بهمن ماه در جوار آراگاه حضرت حافظ برگزار شده و برگزیدگان بخش های مختلف نیز ششم بهمن ماه در مسجد نصیرالملک معرفی می‌شوند.  

این جشنواره امسال کار خود را در سه بخش شعر نو، شعر کهن و پژوهش دنبال می کند. ۷۲۰ اثر به دبیرخانه این رویداد ارسال شده و نسبت به دوره ششم با رشد حدود ۵۰ درصدی رو به رو بوده است.

مصطفی علیپور، سید احمد نادمی، مرتضی کاردر داوری اشعار نو، فریبا یوسفی، محمد کاظم کاظمی و زهیر توکلی داوری اشعار کهن و مریم جعفری آذرمانی، عبدالحمید ضیایی و قربان ولیئی نیز داوری مقالات علمی و پژوهشی این جشنواره را برعهده دارند.

کد مطلب 4192147

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