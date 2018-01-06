به گزارش خبرگزاری مهر، رییس دفتر رییس‌جمهور در پیامی انتصاب حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری را به سمت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تبریک گفت.

متن پیام تبریک محمود واعظی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج‌علی‌اکبری

انتصاب شایسته جناب عالی از سوی مقام معظم رهبری به سمت "رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه" که نشانگر تعهد و تجارب ارزنده در عرصه های مختلف مدیریت فرهنگی و اجتماعی است، تبریک می‌گویم.

امید است با عنایت الهی و همت عالی شما، شاهد ارتقای بیش از پیش فعالیت های آن نهاد ارزشی در گسترش و تعمیق آرمان ها و استحکام هر چه بیشتر پشتوانه مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.

سلامتی و توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند بزرگ مسالت دارم.

محمود واعظی

رئیس دفتر رییس‌جمهور»