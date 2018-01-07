تاکید سازمان جهانی گردشگری بر محوریت افزایش آگاهی عمومی

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، دبیرکل جدید سازمان جهانی گردشگری به بیان برنامهها و چشماندازهای مدنظر خود در سازمان جهانی گردشگری در طی دوره چهار ساله تصدی خود پرداخت، بخشهای مهم این مصاحبه در ذیل آمده است.
لیکاشویلی در مورد اولویت برنامههای خود در سازمان جهانی گردشگری گفت: چشماندازی که من برای این سازمان تعریف میکنم براساس نیازهای اعضا و بیثباتی سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان تعریف شده است، اولین هدف من جذب اعضای جدید به سازمان جهانی گردشگری است، همکاری با این اعضای جدید و متقاعد ساختن آنها برای گنجاندن اهداف توسعه پایدار در سیاستگذاریها و برنامههای تجاریشان میتواند شرایط لازم برای تحقق این اهداف را در سطح بینالمللی فراهم آورد، من به شکلی فعال سعی در جلب حمایت سازمانهای مایل به سرمایهگذاری در پروژههای حوزه ظرفیتسازی در سطوح ملی و منطقهای خواهم کرد.
وی ادامه داد: من بهدنبال برنامههایی هستم که محوریت آنها اطلاعرسانی و افزایش آگاهیهای عمومی است، ما درصدد هستیم تا در نشست سران گردشگری کشورها آنها را ترغیب کنیم تا با برنامهریزی موثر بر تسهیل روند سفرهای امن، افزایش میزان همکاریهای موثر در گردشگری، تشویق به سرمایهگذاریهای جدید، تاکید بر کنترل نقش گردشگری در ایجاد و گسترش تغییرات آب و هوایی تاثیرات مثبتی بر جای گذارند.
دبیرکل جدید سازمان جهانی گردشگری تصریح کرد: من معتقدم اعضا باید از سازمان کمکهای فنی دریافت کنند و در این راستا سازمان باید به شکلی پیوسته توصیههای خود را در حوزه سیاستگذاری و برای تحقق اهداف توسعه پایدار و توسعه رقابتی در سفر به اعضا ارائه کند.
او گفت: تحت سرپرستی دبیرکل قبلی سازمان جهانی گردشگری، در سطح بینالمللی به موفقیتهای قابل ملاحظهای دست پیدا کردیم و تلاشهای آقای رفاعی باعث ایجاد حس مسئولیت بیشتر در میان سیاستمداران در حوزه گردشگری شده است.
دبیرکل جدید سازمان جهانی گردشگری اضافه کرد: در کنار ایجاد آگاهی عمومی، دبیرکل این سازمان باید پویایی و نوآوری را به صنعت اضافه کند و به دنبال ایجاد نتایج ملموس با محوریت همکاری میان بخش خصوصی و دولتی باشد، این امر تنها با ارائه پیشنهادات کاربردی و واقع بینانه امکان تحقق خواهد یافت.
لیکاشویلی افزود: در خصوص تحقق اهداف گردشگری در سال ۲۰۳۰ و دستیابی به رقم ۱/۸میلیارد گردشگر در این سال ما باید راهکارهای مناسبی برای مواجهه با چالشهای بلندمدت مانند تغییرات آب و هوایی، امنیت، ایمنی، مدیریت پایدار مقاصد، بازاریابی با بهرهگیری از شیوههای نوین بازاریابی الکترومیک، استفاده بهینه از تجارب به دست آمده در مدیریت مقاصد گردشگری و ارائه الگوهای نوین تجاری را مدنظر قرار دهیم.
نظر شما