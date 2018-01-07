هشت هزار شغل در روستاهای استان قزوین ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ظهر یکشنبه در استانداری قزوین تشکیل شد.

مسعود بابایی در این جلسه گفت: برای ایجاد اشتغال روستایی بالغ بر ۱۳۳ میلیارد تومان سهمیه اعتباری برای استان پیش بینی شده که به طرح های دارای توجیه اقتصادی پرداخت می شود.

وی افزود: سهم اشتغال روستایی استان هشت هزار شغل است که با اختصاص ۱۳۳ میلیارد تومان برای تحقق آن اقدام کرده ایم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان کرد: سود تسهیلات روستایی برای سرمایه درگردش ۱۰ درصد و سایر بخشها ۶ درصد است و در گرفتن وثیقه نیز تسهیلاتی پیش بینی شده تا اسناد منزل روستایی، زمین کشاورزی، واحدهای دامداری و کشاورزی و حتی سفته هم پذیرفته شود.

کارگروه شهرستانی تا 250 میلیارد تومان اختیار تصویب دارد

بابایی بیان کرد: کارگروه اشتغال شهرستان می تواندتا سقف ۲۵۰ میلیارد تومان در خصوص تسهیلات تصمیم گیری کند و این اعتبارات برای شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و روستاها درنظر گرفته شده است.

وی اظهارداشت: داشتن برش استانی، پیش بینی بازار مناسب محصولات، نیازسنجی برای آموزش، تهیه اطلس ملی توسعه اشتغال روستایی و عشایری، انتخاب تسهیل گر در این طرح ضروری است.

دبیرکارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تصریح کرد: سهم اعتبارات روستایی برای آبیک ۷ درصد، شهرستان البرز ۵ درصد، آوج ۱۲ درصد، بویین زهرا ۲۱ درصد، تاکستان ۱۹ درصد و قزوین ۳۶ درصد است.

وی گفت: در این بخش شاخص هایی برای دادن تسهیلات مورد نظر است که جمعیت روستا، نرخ بیکاری و میزان محرومیت و اقتصادی بودن طرح ها از آن جمله است.

بابایی در خصوص تسهیلات اشتغال فراگیر هم اظهارداشت: سهم شهرستان آبیک ۵۸ میلیارد ریال با ۶۱۴ شغل، شهرستان البرز ۱۶۶ میلیارد ریال با ۱۷۵۵ شغل، تاکستان ۷۵ میلیارد ریال با ۷۹۰ شغل، شهرستان آوج با ۳۳ میلیارد ریال و ۳۵۱ شغل و قزوین ۳۹۲ میلیارد ریال با ۴۱۳۵ شغل است.

وی بیان کرد: در اشتغال فراگیر تعداد ۱۶ رسته تعیین شده که سهم صنایع ۴۵.۵ درصد، کشاورزی ۳۷.۷ درصد و میراث فرهنگی ۶۱.۷ درصد است که تاکنون ۷۷ درصد آن محقق شده است.