محمد محب خدایی به خبرنگار مهر گفت: تا ساماندهی نهایی خانه مسافرها اعلام کردیم که مجوزی برای خانه مسافر جدید صادر نشود تا بتوانیم وضع موجود را ساماندهی کنیم چون تعداد کمی از خانه مسافرها در سامانه ثبت نام کرده بودند باید بتوانیم براساس محصولات گردشگری و ضرورت‌ها یک پلن کامل را ارائه کنیم. گفته شده که این موضوع به تمام استان‌ها ابلاغ شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا گزارش هتلداران و اعتراض آن‌ها از وضعیت موجود در خانه مسافرها موجب این تصمیم شده است یا خیر گفت: بررسی کارشناسی ما نشان داد که باید این اقدام انجام شود. باید ظرفیت اشغال هتل‌ها در حدی قرار بگیرد که خانه‌مسافر تهدیدی برای آن نشود.

محب خدایی در پاسخ به اینکه خانه‌مسافرها نیز یک نوع مرکز اقامتی هستند که مورد پسند عده ای از افراد جامعه است که توان مالی اقامت در هتل را ندارند، بیان کرد: جلوی فعالیت خانه مسافرهایی که اکنون کار می‌کنند را نگرفته‌ایم بلکه اعلام شده صدور مجوز تازه باید متوقف شود تا برنامه اساسی برای ساماندهی زیربنایی آنها داشته باشیم.

پیش از این بارها و بارها هتلداران در نشست‌هایی با معاونان گردشگری و روسای سازمان میراث فرهنگی در سال‌های اخیر به تشکیل مراکز اقامتی به نام خانه‌مسافرها اعتراض کرده بودند آنها می‌گفتند که مالکان این خانه مسافرها در حقیقت آپارتمان‌هایی در اختیار دارند که بدون گرفتن مجوز رسمی و بدون پرداخت هرگونه مالیات، مسافر هتل‌ها را جذب می‌کنند و خدماتی که شایسته مهمان است را نیز ارائه نمی دهند. از سوی دیگر وقتی هتل‌ها خالی است چرا باید خانه‌مسافرها اشغال باشند. مالکان خانه مسافرها نیز تاکنون هیچ اتحادیه و یا تشکلی نداشته که بتواند در مقابل اعتراض هتلداران ایران از خود دفاعی داشته باشد.