نصب تابلوها و علائم ترافیکی جدید در محدوده ورودی غربی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین سلمانی معاون حمل و نقل و ترافیک این منطقه با اشاره به گستردگی شبکه عظیم بزرگراهی ورودی غربی پایتخت و اهمیت ویژه رسیدگی به تابلوها و علائم ترافیکی موجود در معابر عمومی و عبوری منطقه۲۱، گفت: طی انجام بازدیدهای میدانی و بنا به درخواست ساکنین هر محله، مکان هایی برای نصب تابلوهای ترافیکی جدید مشخص و جانمایی شد و تعداد ۲۴عدد تابلو و علامت ترافیکی در سطح معابر مختلف منطقه۲۱ نصب شد.

به گفته این مقام مسئول، این اقدام طی بررسی های میدانی انجام گرفته توسط کارشناسان حوزه ترافیک منطقه۲۱ و به منظور استاندارد سازی و ایمن سازی معابر عبوری و بزرگراهی عملیاتی و به اجرا در آمده است.

وی در ادامه با بیان اینکه رویکرد مدیریت شهری در خصوص تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی، زمینه‌ساز ایمنی و روان سازی حجم ترافیک خواهد بود، افزود: تابلوهای ورودی شهرک های چیتگر شمالی و چیتگر جنوبی واقع در لاین کندرو بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص)، پس از جانمایی دقیق محل خروجی، نصب شد.

سلمانی در خاتمه با تاکید بر اینکه در آینده ای نزدیک تعداد۵۰ تابلوی دیگر نیز در سطح معابر منطقه۲۱ نصب خواهد شد، یادآور شد: تعدادی تابلوی بزرگراهی و راهنمایی و رانندگی نیز طی چند روز آینده در سطح محورها و شریان های اصلی بزرگراهی ورودی غربی پایتخت نصب خواهد شد.