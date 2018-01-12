کاهش بودجه دفاعی از ۵ به ۱.۲% در لایحه دولت/ امنیت، خط قرمز است

اردشیر نوریان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ و رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت اعتبارات دفاعی پیشنهاد شده از سوی دولت در لایحه بودجه ۹۷ اظهار داشت: مطابق قانون برنامه ششم توسعه، سرجمع اعتبارات دفاعی در بودجه های سالانه باید معادل ۵ درصد کل اعتبارات عمومی باشد و در قالب تبصره ها و بندهای مختلف تنظیم شود و تخصیص لازم صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: با وجود این حکم قانونی، آن چیزی که در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۷ مشاهده می شود این است که عدد ۵ درصد به ۱.۲ درصد تقلیل یافته است.

رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی افزود: بر این اساس، سرجمع اعتبارات، ردیف ها و اقلامی که برای تقویت بنیه دفاعی کشور باید منظور شود، حدود ۱.۲ درصد از بودجه عمومی کشور است و بسیاری از پیشنهاداتی هم که در حوزه بودجه دفاعی ارائه شده، منوط به برداشت از صندوق توسعه ملی است که آن هم ساز و کارها و ضوابط مخصوص به خودش را دارد.

نوریان با تاکید بر اینکه نگاه دولت به بخش دفاعی باید تقویت شود، ادامه داد: وقتی عدد ۵ درصد که مورد تاکید برنامه ششم توسعه است، رعایت نشده یعنی اینکه آنچه ارائه شده در مغایرت با برنامه ششم است؛ البته پیشنهاداتی برای اصلاح این عدد از طرف اعضای کمیسیون تلفیق ارائه شده و باید منتظر باشیم تا ببینیم کمیسیون در نهایت چه تصمیمی می گیرد.

وی تاکید کرد: تمام نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه نسبت به اهمیت مساله دفاع و امنیت ملی هیچ شبهه و تردیدی ندارند، هرچند به معضلات و محدودیت های دولت نیز آگاه هستند و می خواهند به دولت کمک کنند، اما درباره حوزه دفاعی کشور تعارف ندارند و معتقد به تقویت بنیه دفاعی کشور هستند.

رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با وضعیتی که در منطقه و جهان به ویژه در محیط پیرامونی کشور ما برقرار است و تهدیدهای امنیتی که از سوی دشمنان مدام ایجاد می شود، ضرورت دارد که حوزه دفاعی کشور فارغ از هر گونه نگاه خاص مورد توجه قرار گیرد و با این شرایط منطقه و جهان، با دیدگاه های خوشبینانه نمی توان مسائل امنیتی و دفاعی کشور را پیش برد؛ لذا حوزه امنیتی کشور و تقویت بنیه دفاعی یک خط قرمز برای نمایندگان مجلس است.