مدیریت جهادی مدیریتی همزاد با اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی گفت: اگر به اهداف این گردهمایی توجه کنیم هدف آن تحقیق ، جمع آوری و اجرای مدیریت جهادی است.

وی ادامه داد: مدیریت جهادی همزاد اقتصاد مقاومتی و یک مدیریت علمی است. اگر به تحولات نظریه های مدیریت نگاه کنیم بعد از انقلاب صنعتی به این نتیجه رسیدن برای اداره بنگاه های بزرگ تنها با مدیریت علمی می توان کار کرد. اما بعد از آن به این نتیجه رسیدن که تنها با مدیریت علمی نمی توان جامعه را پیش برد و باید به روابط انسانی هم توجه کرد.

سخنگوی دولت گفت: باید احساس تبعیض کارگر و کار فرما را از بین برد تا محرک های نا مناسب از بین برود اما این نوع مدیریت هم نتیجه نداد پس به سوی مدیریت مشارکتی رفتند. اما مدیریت امروز مدیریت اقتضائی است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: اگر قرار است از اقتصاد مقاومتی برای رسیدن به رشد ۸ درصد استفاده کنیم باید به فکر مالیات باشیم و با اقتصاد نفتی نمی توان به رشد رسید .

وی ادامه داد: هر زمان که از مدیریت جهادی سخن می گوییم باید به اقتصاد مقاومتی که لازمه آن است اشاره کنیم زیرا با این الگو می توانیم مسیر رشد را طی کنیم.

نوبخت با اشاره به بودجه سال آینده گفت: سهم مالیات در بودجه سال آینده 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده و به این میزان حقوق گمرکی به میزان 23 هزار میلیارد تومان نیز اضافه می‌شود. همچنین در نظر است تا 66 هزار میلیارد تومان دیگر هم از این نوع مالیات محقق شود. با این حساب مجموع درآمدها و مالیات‌های واقعی کشور به مبلغ 194 هزار میلیارد تومان می‌رسد که کافی نیست و ما باید بیش از این مبلغ را حقوق و دستمزد پرداخت کنیم.

وی تصریح کرد: بر همین مبنا باید به سراغ منابع درآمدی دیگر برویم که اولیتش نفت است، پیش‌بینی شده تا در سال آینده 101 میلیارد تومان از منابع نفتی عاید کشور شود و چیزی حدود 46 هزار میلیارد تومان هم از محل فروش اوراق مشارکت می‌بایست درآمد کسب شود که با احتساب 4 هزار میلیارد تومان از سهم پروژه‌های نیمه تمام همه منابع مالی ما برای بودجه سال آینده چیزی در حدود 347 هزار میلیارد تومان می‌شود و این رقم همان میزانی است که در بودجه امسال محقق شد.

سخنگوی دولت با بیان این که رشد 8 درصدی در اقتصاد جزو تعهداتی است که ما به مقام معظم رهبری داده‌ایم و باید محقق شود، عنوان کرد: رهبر انقلاب این سیاست‌ها را با توجه به وضع موجود ابلاغ کرده‌اند و از سوی دیگر ما باید بتوانیم در افق 1404 جایگاه نخست منطقه قرار بگیریم.

رئیس سازمان برنامه وبودجه با بیان این که از 30 سال گذشته تاکنون ذره‌ای از خصومت قدرت‌های بزرگ که راس آنها امروز مردی قرار دارد که به عدم تعادل روانی مشهور است کم نشده، گفت: امروز کسانی که در 30 سال پیش به ما تاختند نگاه‌شان به فرماندهان ما است که به آنها کمک کنند و شرایط ما با گذشته بسیار متفاوت است. امروز که شرایط ما از عرصه نظامی به اقتصادی برگشته باید با همان نگاه دوران دفاع مقدس عمل کنیم.

وی با بیان این که امروز جزء با یک مدیریت اقتصادی و جهادی نمی‌توان عمل کرد گفت: مدیریت جهادی این نیست که ما فقط به میزان ساعات مشخصی کار کنیم و باید از انواع دانش مدیریت و بهره‌وری نیز استفاده کنیم. باید ببینیم ما امروز در چه موقعیتی هستیم و کشورهایی که در گذشته قدرت‌های بزرگ از آنها حمایت می‌کردند چه موقعیتی دارند. امروز شرایطی در مرزهای غربی ما است که سرداران ما باید از جغرافیای آنها نیز دفاع کنند.

سخنگوی دولت در پایان تاکید کرد: مدیریت جهادی مدیریتی همزاد با اقتصاد مقاومتی است و مردم ما نباید احساس کنند که مدیران‌شان با آنها فاصله دارند.