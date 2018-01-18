به گزارش خبرنگار مهر، امسال در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در تهران ۱۲ سینما میزبان آثار این جشنواره است.

این سینماها و سالن ها عبارتند از:

پردیس سینما آزادی با سالن های اصلی، شهر هنر، شهر فرنگ، شهر هفتم، شهر قصه

پردیس سینمایی کورش با سالن های گراندسینما ۱، فاروس ۲، لاله زار ۳، مایاک ۴

سینما فرهنگ تهران با سالن های فرهنگ ۱ و فرهنگ ۲

پردیس سینمایی چارسو با سالن های یک و پنج

سینما جوان با سالن یک

پردیس مگامال با سالن ۱ و ۲

سینما اریکه ایرانیان با سالن اصلی

سینما استقلال تهران با سالن اصلی

سینما ماندانا با سالن یک

پردیس کیان با سالن یک

سینما پردیس راگا با سالن یک

سینما پردیس تماشا با سالن یک