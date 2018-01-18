  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ دی ۱۳۹۶، ۹:۳۸

لیست سینماها و سالن‌ها

سالن‌هایی که میزبان تهرانی‌ها در جشنواره ملی فیلم فجر هستند

سالن‌هایی که میزبان تهرانی‌ها در جشنواره ملی فیلم فجر هستند

امسال ۱۲ سینما در تهران میزبان آثار سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر است.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در تهران ۱۲ سینما میزبان آثار این جشنواره است.

این سینماها و سالن ها عبارتند از:

پردیس سینما آزادی با سالن های اصلی، شهر هنر، شهر فرنگ، شهر هفتم، شهر قصه

پردیس سینمایی کورش با سالن های گراندسینما ۱، فاروس ۲، لاله زار ۳، مایاک ۴

سینما فرهنگ تهران با سالن های فرهنگ ۱ و فرهنگ ۲

پردیس سینمایی چارسو با سالن های یک و پنج

سینما جوان با سالن یک

پردیس مگامال با سالن ۱ و ۲

سینما اریکه ایرانیان با سالن اصلی

سینما استقلال تهران با سالن اصلی

سینما ماندانا با سالن یک

پردیس کیان با سالن یک

سینما پردیس راگا با سالن یک

سینما پردیس تماشا با سالن یک

کد مطلب 4202608
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها