تشدید وضعیت آماده باش ارتش ترکیه در مرزهای سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القوات اللبنانیه، رسانه های ترکیه گزارش دادند که نیروهای ارتش ترکیه بعد از برداشتن بخش هایی از دیوار مرزی در ۱۲ نقطه از مرزهای این کشور با شهر عفرین سوریه حالت آماده باش را به بالاترین سطح خود افزایش داده اند.

نیروهای ارتش صبح امروز تجهیزات نظامی به شهرهای هاتای و کلیس در نزدیکی شهر عفرین سوریه ارسال کردند.

از سوی دیگر فعالان گزارش دادند که نیروهای ارتش ترکیه و ارتش آزاد سوریه طی ساعات پایانی شب گذشته مواضع نیروهای مسلح کرد در عفرین را هدف قرار دادند.

لازم به ذکر است رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه اعلام کرده بود که عملیات نظامی علیه کردهای عفرین هر لحظه ممکن است آغاز شود.