تقابل غرب با اسلام تمام نخواهد شد/ اهمیت حراست از قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیتالله العظمی حسین نوریهمدانی در دیدار حجت الاسلام والمسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه و هیات همراه که در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد، با اشاره به نعمتهای بزرگ خداوند بر انسانها، گفت: خداوند منت بر مؤمنین گذاشت که در میان آنها پیامبری از میان خودشان برانگیخت که نخستین کار آن پیامبر، تلاوت آیات قرآن مجید بود و در کنار هدایت مردم از جهاد در راه خدا نیز غافل نبود.
وی افزود: پیامبر گرامی اسلام(ص) و اهل بیت طاهرینش سفارشات زیادی در مورد کسب علم و دانش کردهاند و نقش ایرانیان در دسترسی به این دانشها مهم است به گونهای که در برخی روایات و منابع آمده این است که اگر علم و ایمان در ثریا هم باشد، مردمی از فارس برمیخیزند و آن را به دست میآورند.
استاد سطوح عالی حوزه، اولین دستور خداوند به پیامبر اکرم(ص) را تلاوت قرآن دانست و گفت: مسلمانان در استفاده از قرآن ابتدا به الفاظ، بعد ترجمه، بعد تفسیر، بعد شرح باید توجه داشته باشند و پس از آن به مرحله عمل وارد شوند.
وی اظهار داشت: در تفسیر المیزان حکمت، به اصول ارزشها تفسیر شده است؛ در میان هر ملتی اصول و ارزشهایی وجود دارد که ملت بر اساس آنها رفتار میکنند.
آیت الله نوری همدانی با اشاره به تاریخ تهاجمات غرب به جهان اسلام گفت: غرب همان روحیه سلطهگری سابق را دارد و از جنگ تبوک میتوان به نمونهای از برخورد پیامبر اکرم(ص) با غرب یاد کرد و حتی پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز لشکر اسامه را برای مقابله با غرب آن زمان بسیج کرد.
وی گفت: طی این سالها و در طول تاریخ غرب در برابر اسلام تسلیم نشده است و این منازعه و تقابل غرب با اسلام کماکان ادامه خواهد داشت؛ هر چند قبل از انقلاب آن را ابرقدرت مینامیدند ولی انقلاب اسلامی نقاب از چهره استکبار کنار زد و همه آن را شناختند.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اهمیت حفظ و حراست از قوه قضائیه در کشور، گفت: قوه قضائیه رکن مهمی از ارکان نظام اسلامی است.
وی با اشاره به گزارش معاون فرهنگی قوه قضائیه از فعالیتهای فرهنگی دستگاه قضا، از وی خواستند تا گزارش فعالیتهای فرهنگی این قوه را منتشر کند تا مردم هم با این فعالیتها آشنا شوند.
آیت الله نوری همدانی در پایان افزود: عملکرد آیت الله آملی لاریجانی در این سال در رأس دستگاه قضا خوب بوده است.
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