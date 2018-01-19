هدایت ۸۵ میلیون توریست در پروژه راه ابریشم

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش بین المللی چشم انداز توسعه روابط ایران و چین با محوریت گردشگری و تجارت روز گذشته در هتل لاله تهران برگزار شد.

در این برنامه خانم دوو ژائوکینگ رئیس بخش فرهنگی سفارت چین در ایران گفت: پروژه «یک راه یک کمربند» می تواند به مسائل گردشگری رونق دهد. کشورهای منطقه که از منابع و میراث فرهنگی خوبی در این مسیر برخوردار هستند می توانند حمایت کننده این جاده باشند. ایران و چین دارای فرهنگ و تمدن کهن هستند. فکر می کنیم هرچه نزدیکتر شدن دو کشور از طریق گردشگری می تواند کمک کننده تر باشد.

وی گفت: در سفر یک بخش عمده مربوط به اقامت گردشگران و صرف غذا است. اکنون خیلی از پروژه های جدید در حوزه گردشگری تعریف شده اند. این صنعت جزو صنایعی است که هیچ ضرری را برای هیچ کدام از طرفین به وجود نمی آورد بلکه بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می کند. اکنون از قومیت های مختلف علاقه مند هستند که در مسیر «یک راه یک کمربند» و جاده ابریشم از منابع فرهنگی و توریستی متفاوتی استفاده کنند.

رئیس بخش فرهنگی سفارت چین در ایران تصریح کرد: تصمیم ما این است که در پروژه یک راه یک کمربند بتوانیم ۸۵ میلیون توریست را در کشورهای مختلف هدایت کنیم. برآورد این است که برای این کشورها بالغ بر ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد از طریق سفر این تعداد گردشگر به وجود می آید. این حرکت در مسیر این جاده روی صنعت توریست این منطقه تاثیر بسزایی خواهد داشت. این در حالی است که توریست چینی در حال پیشرفت است، پس ما می توانیم اعداد بزرگتری را در آینده از توریست چینی داشته باشیم.

وی گفت: ما به عنوان سفارت چین در ایران همیشه از آژانس هایی که مجوز داشته اند برای انجام فعالیت های توریستی بین دوکشور حمایت کرده ایم. توقع ما این بوده که بالعکس از آژانس های چینی با مجوز نیز در ایران برای فعالیت های توریستی حمایت شود.

رئیس بخش فرهنگی سفارت چین در ایران افزود: به غیر از بحث هتل و اقامت، غذای چینی نیز موضوع مهمی است. گسترش رستوران چینی و راهنمایانی که مسلط به زبان چینی باشند امر بسیار مهمی است. برخی اوقات راهنمایان در ایران نمی توانند خوب زبان چینی را بیان کنند به همین دلیل ممکن است گردشگران چینی برای ارتباط گرفتن به سمت هم ملیت های خود بروند تا اطلاعات دقیق تری دریافت کنند. هدف در دو طرف افزایش سطح همکاری های توریستی است. این موضوع ممکن است با مشکلاتی روبرو باشد اما از طریق جلسات فی مابین می توان مباحث را حل و فصل کرد.