مراکز تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه با اشاره به اهمیت نیکی به پدر و مادر، اظهار داشت: نیکی کردن به والدین آثار ارزشمندی دارد و مایه سعادت دنیا وآخرت است.

وی اضافه کرد: نیکی کردن و رعایت حال مادر بیشتر سفارش شده است. در این زمینه نقل شده که از رسول خدا پرسیدن حق کدامیک از والدین بیشتر است، حضرت فرمودند آنکه ۹ ماه تو را در شکم نگه داشت و بعد تو را به سختی زایید و از سینه‌اش تو را غذا داد.

امام جمعه عسلویه بیان کرد: گرچه حق پدر هم زیاد است و باید تا زنده هستیم فرمان او ببریم و از او اطاعت کنیم. به فرموده رسول خدا، اگر به عدد ریگ‌های بیابان و قطره‌های باران در خدمت مادر باشیم معادل یک روز که در شکم او بوده‌ایم نیست و نیز رسول خدا فرمود اگر در نماز مستحبی پدر تو را فراخواند نمازت را قطع نکن اما اگر مادر تو را صدا کرد نمازت بشکن.

وی درخطبه دوم با نقل فرازی از وصیت‌نامه حضرت امام (ره) گفت: ایشان فرمودند باید ملت غارت شده بدانند که در نیم قرن اخیر آنچه به ایران و اسلام ضربه زده است از دانشگاه‌ها بوده است.

هاشمی نژاد افزود: قبلا نیز عرض کردم مراکز تعلیم و تربیت حساس و سرنوشت ساز هستند و باید مورد توجه خاص قرار گیرند. باید فرزندان ما از کودکستان تا دانشگاه به آداب و تربیت اسلامی تربیت شوند.

امام جمعه عسلویه با نقل فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار مهمانان همایش بین‌المجالس اسلامی گفت: آقا در این دیدار تاکید کردند که آمریکا شیطان اکبر است و باید مسلمانان و اهل قلم و بیان و سیاسیون ادعاهای آمریکا را افشا کنند.

هاشمی نژاد یکی از ادعاهای دروغین آمریکا را مسئله حقوق بشر دانست و خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها حقوق مردم را ضایع می‌کنند و ضد حقوق بشرند. ادعای دیگر آمریکا مبارزه با تروریسم است ولی از دولت تروریستی صهیونیستی دفاع می کنند و بعد شعار مبارزه با تروریسم می دهند. داعش را خودشان به وجود آوردند و رئیس جمهورشان به آن اعتراف کرد و تا لحظات آخر نابودی داعش در سوریه از آنها حمایت کردند.

هاشمی نژاد افزود: رهبر انقلاب به جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورمان اشاره کردند که روزبه روز این جنگ شدیدتر می شود. تحریم یکی از بخش های این جنگ اقتصادی است می گویند ایران باید فلج شود یا نابود شود یا تسلیم شود، ما به زانو در نیامدیم و مقاومت کردیم و غلبه خواهیم کرد.

وی با اشاره به حادثه نفتکش سانچی گفت: رویداد حزن انگیزی پیش آمد که در این حادثه ۳۲ نفر ازعزیزان ما از بین رفتند. اتفاق سخت وسنگینی بود برای کشور ما و دل همه مردم سوخت. به رهبر انقلاب و مردم عزیز به خصوص خانواده های داغدارآنان تسلیت می گوییم.

امام جمعه عسلویه فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت زینب را تبریک گفت و افزود: حضرت زینب بانوی گرانقدری است که جهان اسلام بسیار به او مدیون و بدهکار است و بر گردن همه مسلمانان حق دارد. برای تکریم و تعظیم شخصیت این بانوی بزرگوار مجالس بر پا شود و عزیزان اهتمام داشته باشند و در این مراسم حضور فعال داشته باشند.