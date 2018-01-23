به گزارش خبرنگار مهر، «کمیسر برونتی» قهرمان سری چندجلدی رمان‌های «دونا لئون» این‌بار وارد ماجرایی می‌شود که در قلب دنیای کتاب‌ها و ادبیات رخ می‌دهد؛ «از روی جلد» روایت کتاب‌هایی ارزشمند است که از کتابخانه‌ای در ونیز به سرقت می‌رود. کارکنان کتابخانه تردیدی ندارند که سارق محققی آمریکایی است، ولی داستان به سادگی‌ای که به نظر می‌رسد، نیست. برونتی برای آشکار کردن حقیقتی مخوف ناگزیر گریزی به گذشته می‌زند...

دونا لئون همواره به دلیل شخصیت‌پردازی منحصربه‌فردی که شخصیت‌های داستانش را برای مخاطبان ملموس می‌کند، زیبایی‌ای که در پرداخت صحنه به کار می‌برد و بی‌پروایی‌اش در کندوکاو سیاست، اخلاقیات و فرهنگ معاصر ایتالیا مورد توجه بسیاری در سراسر جهان بوده است.

در قسمتی از کتاب می‌خوانیم:

«کتاب رویی را برداشت و ببازش کرد. برونتی نزدیکتر رفت و صفحه سفید اول کتاب را دید. بعد دوتورسا کتاب را ورق زد و او سمت راست، چشمش به صفحه عنوان افتاد. صفحه پیشگفتار که حالا سر جایش نبود، به شکل باریکه‌ای سربه‌هوا خودنمایی می‌کرد. هر چند که این تکه کاغذ کوچک به هر چیزی بجز زخم و جراحت شباهت داشت، برونتی بی‌اختیار با خودش فکر کرد کتاب درد کشیده است».

کتاب « «کمیسیر برونتی یاد می‌گیرد هیچ کتابی را از روی جلد قضاوت نکند»» را «سبا هاشمی‌نسب» به فارسی برگردانده و انتشارات چترنگ آن را در ۳۰۰ صفحه و به قیمت ۲۷ هزار تومان منتشر و روانه کتابفروشی‌ها کرده است.