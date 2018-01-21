انتصاب محمودرضا مرادی به عنوان رئیس شورای کلان منطقه ۳ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ابلاغی از سوی دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دکتر محمود رضا مرادی (رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه) به عنوان رئیس شورای کلان منطقه۳ کشور منصوب شد.

دکتر هاشمی در این ابلاغ آورده است: در این راستا انتظار می‌رود با همکاری و مشارکت فعالانه روسای محترم دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه مذکور ، زمینه تحقق اهداف مندرج در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع ، ایجاد فرصتهای برابر، استفاده از ظرفیتها و مزیت های منطقه ای ، تمرکز زدایی و انتقال اختیارات و قدرت تصمیم گری و همچنین مشارکت دانشگاه ها در موضوعات ملی و فرا استانی را فراهم نمایید.